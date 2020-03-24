ФССП России информирует о временном ограничении личного приема граждан

Аргументы Недели → Общество 13+

24 марта 2020, 10:50 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Федеральная служба судебных приставов информирует, что с 19.03.2020 временно ограничен личный прием граждан в центральном аппарате ФССП России и в структурных подразделениях территориальных органов ФССП России.

В связи с этим проведение Дня единого приема граждан, запланированного на 26.03.2020, отменено.

Рекомендуется для получения информации пользоваться сервисом «Банк данных исполнительных производств» на официальном сайте ФССП России, обращаться в письменной форме или посредством интернет-приемной ФССП России.