Волонтеры окажут помощь находящимся в самоизоляции гражданам в Сочи

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24 марта 2020, 10:45 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Группы волонтеров для тех, кто находится в самоизоляции формируются в Сочи. В первую очередь помощь будет оказываться одиноким гражданам старше 60-ти лет, которые в течение последних двух недель прибыли на курорт из-за границы. Им доставят продукты, медикаменты и предметы первой необходимости.

- Эти меры предпринимаются для того, чтобы поддержать людей, находящихся в группе риска. Также в случае необходимости помощь будет оказана и другим категориям граждан, находящимся на самоизоляции после посещения других стран. Например, родителям с грудными детьми», - сказал начальник управления гражданской обороны и защиты населения администрации Сочи Вадим Снегирев.

По сообщению Роспотребнадзора в Краснодарском крае сейчас зарегистрировано пять случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Три из них были зафиксированы в Сочи. Одна пациентка находится на лечении в Москве, у другого пациента клинические проявления вируса полностью отсутствуют. После контрольного исследования он будет выписан из медицинского учреждения.

Новый случай инфекции подтвердился у 63-летнего мужчины, который вернулся из Швейцарии домой в Сочи.

- При проявлении признаков ОРВИ пациент вызвал медиков, его поместили в изолированный бокс, взяли все необходимые анализы. Так как он путешествовал с супругой, она тоже находится под наблюдением в больнице. Круг их контактов известен, проводятся профилактические меры, - отметил главный врач инфекционной больницы №2 Дмитрий Завора.