Энергетики готовят подстанции Ейского района к курортному сезону

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24 марта 2020, 10:42 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Специалисты компании «Россети Кубань» в рамках реализации ремонтной программы 2020 года приступили к ремонту трех важных питающих центров в городе Ейске и Ейском районе Краснодарского края – подстанции 110 кВ «Ейск», 35 кВ «Азовец» и «Плодовощ». Это также позволит подготовить энергетическую инфраструктуру Азовскогого побережья края к предстоящему летнему сезону.

В целях безаварийной и надежной работы распределительного оборудования персонал Ленинградских электрических сетей проводит текущий ремонт на крупной подстанции 110 кВ «Ейск» в городе Ейск, от которой запитаны более 45 тысяч потребителей и восемь социальных объектов в городе-курорте. Для обеспечения устойчивой работы оборудования в период летнего пика нагрузок в станице Должанской энергетики приступили к комплексному ремонту подстанции 35 кВ «Азовец». Такой ремонт специалисты выполнили и на питающем центре 35 кВ «Плодоовощ».

– Качественному и надежному энергоснабжению Приазовья как курортного региона Кубани мы уделяем особое внимание, – отметил директор Ленинградского филиала компании «Россети Кубань» Роман Шеблаков. – Основные ремонтные работы энергооборудования стараемся проводить в часы наименьшей нагрузки – то есть в ночное время, с обязательным оповещением всех потребителей через СМИ и соцсети.

В рамках ремонтной программы на 2020 год в районах присутствия Ленинградских электрических сетей запланирован текущий и капитальный ремонт различного оборудования на 52 подстанциях мощностью 35-110 кВ. На эти цели компания «Россети Кубань» направила более 18 млн рублей.

Ленинградские электрические сети – один из крупнейших филиалов компании «Россети Кубань» (бренд ПАО «Кубаньэнерго») на севере Краснодарского края. В зону ответственности филиала входят пять муниципальных образований – Ленинградский, Кущевский, Староминский, Щербиновский и Ейский районы.

Отметим, в 2019 году Краснодарский край посетили более 17 млн туристов, в том числе порядка 630 тысяч побывали на Азовском побережье.