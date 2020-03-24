Сепаратизм индейцев в США. Наши дни

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24 марта 2020, 03:06 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Колумб открывает Америку, изображение: соцсети

Завоевание Америки проходило весьма тяжёлым и кровавым путём с множеством тысяч жертв. Колонистам приходилось буквально «отгрызать» себе территории у местного населения, которого издревле проживало здесь.

А ведь легендарные индейские народы жили в этих местах за много тысячелетий до появления европейцев в пределах Америки. Они давно успели основать здесь собственные цивилизации с уникальной культурой и целыми пантеонами богов. После того, как Колумб обнаружил таинственные земли на западе, в эти регионы нахлынули европейцы с разных государств, и это были вовсе не простые путешественники, а настоящие завоеватели. Самыми яростными завоевателями прослыли испанцы. Они почти полностью сокрушили все государства в Южной Америке. Не меньшего шума наделали и колонисты из Англии. Согласно истории, Северная Америка была обнаружена ещё викингами, но те не стали её колонизировать из-за конфликтов с местными племенами и суровых условий жизни. Однако у разросшихся европейцев 16 века были более грандиозные планы. Многие века они потратили на то, чтобы полностью заселить и Южную и Северную Америку, а заодно и превратить местное население в вымирающий вид.

На данный момент индейцы уже осовременились и познали на себе благости нового времени. Казалось бы, какая уже тут ненависть к «бледнолицым»? Но тем не менее, на территории США всё ещё остаются представители народов, которые никак не забывают про завоевания в прошлом. В результате колонизации европейцы вырезали целые племена. Порою расправы над местными были настолько жестокими, что вызвали бы ужас даже у нацистских изуверов. Ещё в конце 19-го века случались столкновения между индейцами и молодым государством США. Эта лютая ненависть до сих пор клубится в сознании у некоторых североамериканцев. В нынешнее время существует такое виртуальное государство, как Республика Лакота. Теоретически оно охватывает области штатов Северная Дакота, Южная Дакота, Небраска, Вайоминг и Монтана. Пока государство существует лишь в теориях, но тем не менее его основатели утверждают, что в скором времени оно превратится в настоящую независимую республику. Одним из организаторов сепаратистского движения был видный американский актёр Рассел Минс, индеец по происхождению.

В своё время ему удалось даже поднять мятеж против властей США в селении Вундед-Ни. Дело было ещё в 1973-м. Но восстание было подавлено силами правопорядка. Впоследствии, индейцы уже не соглашались на вооружённые выступления и действовали вполне мирно. Однако всё же их ненависть к «бледнолицым» прослеживается и в нынешние дни. В индейских резервациях США наркоторговля и бандитизм – слишком частое явление. Уровень преступности там настолько высок, что почти нет возможности спокойно пройти по поселению. В лучшем случае могут ограбить, в худшем –пырнуть ножом. Агрессия местных по отношению к европеоидам сильна и поныне. Как можно отметить, в Соединённых Штатах полным-полно внутренних проблем. Какой бы сильной ни казалась эта страна, индейский вопрос там не решён до сих пор и едва ли решится в ближайшее время. Многие ещё помнят о геноциде индейцев, устроенном европейскими колонистами на протяжении нескольких веков.

Есть и другие очаги сепаратизма по разным регионам, но они не прославилась так, как повстанцы Лакота или Гавайские сопротивленцы. На Гавайях правда обитают уже не индейцы, а представители полинезийских народов. Но и они во многом недовольны господством американцев. До сих пор существуют организации, стремящиеся к независимости Гавайских островов и созданию собственной республики.