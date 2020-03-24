Неонацизм в современном мире

Аргументы Недели → Общество 13+

24 марта 2020, 02:06 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Неонацизм, фото: соцсети

Наследие Третьего Рейха до сих пор сохраняется. Его идеи живут. Нацизм так и не был полностью побеждён в 45-м. Возможно и то, что сейчас творится в мире – это не что иное, как следствие того самого зла, которое пыталось поглотить планету.

1945 год стал годом величайшего праздника для всего человечества. Объединёнными усилиями была побеждена одна из самых страшнейших военных машин в истории планеты. Третий Рейх грозил уничтожением многим народам Земли, а его злобные лидеры мечтали возглавлять мировое правительство. Но опасность миновала, и наши с вами доблестные предки сумели остановить это ужасное зло.



После победы над Третьим Рейхом, некоторые его последователи всё ещё пытались пробиться в люди. Миру крупно повезло, что наследники нацистов не организовали захват власти в Аргентине. Ведь после уничтожения оплота фашизма, многие из гитлеровских приспешников бежали в Южную Америку, где создавали свои тайные общества. Гитлеровские принципы всё ещё сохранялись в этих организациях. Ненависть к отдельным народам, к слабым и беззащитным, к гомосексуалистам и лесбиянкам, к негроидам, монголоидам и прочим видам человеческой расы, а также стремление восстановить былое величие Германии, - вот главные факторы, отличающие нормальных людей от нацистов. К счастью, многие из тех преступников были пойманы и отданы под трибунал. Неплохо постаралась израильская разведка, которая начала своё действие против сторонников умершего фюрера ещё в 60-е годы. Кто-то из преступников ушёл от ответственности, но и были и те, кто понес достойное наказание.

60-х и 70-х годах последователи Гитлера устраивали марши во многих городах Европы и Америки, имитируя прошлое. Впоследствии, подобные мероприятия были запрещены властями, а организаторы этих шествий подверглись уголовному преследованию. Сейчас в XXI веке от нацистов прошлого остаются лишь только ультраправые группировки. До 2014 года о какой-то серьёзной угрозе со стороны последователей Гитлера не шло и речи, но после майдана, случившегося в Украине, эти группировки буквально повылазили наружу. Вновь стали звучать слова экстремистов о расовой чистоте, о великом прошлом Украины под властью Гитлера, о призыве к уничтожению «второсортных существ». Печально видеть, что многие из этих людей совсем не понимают настоящую гитлеровскую философию. Нацисты считали «низкосортными» видами не только евреев, но и славян. При реальном господстве фашизма, таких вот «восхвалителей Рейха» давно бы поставили к стенке. Ведь сами ультраправые представители Малороссии всегда были для гитлеровцев лишь вспомогательными силами. Теоретически, если бы Третий Рейх всё же победил, он устроил бы тотальную чистку и среди своих украинских союзников, а заодно и среди всех славян Европы. Не стоит забывать, что гитлеровцы считали высшими существами лишь только самих себя.

Ещё в последнее время звучат теории о связи коронавирусной пандемии 2020 года и неких «нацистоподобных» заговорщиков, решивших устроить на планете глобальную чистку с помощью тайного биооружия. Разговоров идёт слишком много, и некоторые обозреватели даже приводят шокирующие доказательства о «гитлеровском» эффекте от Covid-19. Однако официально эти теории пока так и не подтвердились.