Уволившийся из Роскомнадзора Жаров может возглавить «Газпром-медиа»

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24 марта 2020, 00:34 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Global Look Press

По сведениям из осведомлённых источников, покинувший пост главы Роскомнадзора Александр Жаров в ближайшее время может возглавить дочернюю компанию «Газпрома» - Газпром-медиа. Ранее эту компанию возглавлял Дмитрий Чернышенко, в январе текущего года занявший должность вице-премьера в обновлённом правительстве России.

После ухода Чернышенко пост главы медиахолдинга более двух месяцев оставался вакантным. Некоторые эксперты предполагают , что именно Александр Жаров теперь займёт эту должность . В Газпром-медиа входят такие знаковые для России информационные ресурсы , как телекомпании НТВ, ТНТ, Матч ТВ, Радио «Эхо Москвы», Авторадио и другие крупные медиа .