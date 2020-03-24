Плюшкин ты или нет: вот в чем вопрос

Аргументы Недели → Общество 13+

24 марта 2020, 06:06 [ «Аргументы Недели», Екатерина Рачицкая ]

беспорядок в доме, фото: соцсети

Понять, Плюшкин вы или нет, можно по балкон-тесту. Если у вас завален балкон всяким хламом или может быть даже не хламом, то уже пора что-то с этим делать.

В первую очередь обратите внимание на площадь шкафов, на их объём и высоту. Поднимайте все объемное хранение ввысь. Если что-то не влезает в сам шкаф, то можно заглянуть вниз, там еще осталось свободное пространство, которое называется цоколь. Вот в этот цоколь внизу шкафов можно удачно встроить хранение для обуви, а в кухонном гарнитуре – хранение бутылок с вином или каких-то плоских вещей, типа сковородок или крышек.



Дверцы шкафов тоже могут стать прекрасным местом для хранения. Прикрепите специальную панель с кармашками, в которых с легкостью распределяются какие-нибудь мелкие бытовые вещи, таких как губки, крышечки, что-то плоское и легкое.



Плоскость столешницы. Считается, что идеальная столешница должна быть 60 сантиметров в глубину. Но не все хозяйки использует все это пространство для своего кулинарного творчества.У них есть максимум 40 см, так как ближе к фартуку кухни наставлено кучу всяких приборов: заварные чайники, тостеры, какие-нибудь приправы и так далее, что в итоге получается на 20 оставшихся сантиметрах стоит все и сразу. И на таком пространстве неудобно даже салат порезать, не то чтобы тесто раскатать. Приходится вечно что-то убирать, переставлять, как-то переорганизовывавший свою кухню.

Совет для тех, кто сейчас проектирует свою кухню: можно углубить столешницу, сделать ее больше, специально выделив место для хранения. И тогда у вас все ваши творческо-кулинарные предметы будут чуть дальше от вас, но всегда под рукой.



Мудрые знают, что между боковым изгибом ванны и плиткой есть еще одна не освоенная пустошь. И там можно сделать откидное хранение или полки. Там будет очень удобно хранить бытовую химию.



Не захламляйте балкон или лоджию. Это пространство предназначено изначально для отдыха, а не так, что вы выходите и боитесь правой ногой наступить на какую-нибудь старый чемодан, левой думаете как бы не попасть в этот горшок с почти засохшим цветком, а рукой вы защищаетесь от падающей на голову лыжи. Такого не должно быть.





Есть же еще такое хранение, которое вообще противоречит вообще всем законам здравого смысла и логики. Вы же помните эти витрины с посудой, которая ждёт особого дня. А сколько таких особых дней бывают в жизни людей, которые любят хранить посуду для того самого момента? Хорошо, если пару раз в год. А бывают ситуации, когда человек проживает жизнь, так и не достав из шкафа красивую посуду, а сам всю жизнь ел из исцарапанных тарелок. Даже обидно за эти тарелки, которые произведены, чтобы радовать, а человек не хочет радоваться. И мы все храним эти подарочные пакеты, коробки, игрушки, статуэтки, которые никому не нужны. Книги, которые давно не читаем.



Пересмотрите все свои вещи, выносите из дома все лишнее, к тому же это очень хорошая терапия. Рациональное использование пространств и площадей вашей квартиры или дома, отказ от вещизма и избавление от всего старого через продажу, благотворительность или помойку – вот три кита гармоничной жизни.