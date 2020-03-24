В будущем рак вылечат внутри организма

Аргументы Недели → Общество 13+

24 марта 2020, 00:49 [ «Аргументы Недели», Николай Хохлов ]

рак вылечат внутри организма, фото: соцсети

Новая наука, позволяющая объединить в себе накопленные знания в области нанофизики и биологии, способна изменить и медицину, и человека. О чудесах биофизики в интервью журналу «Огонек» рассказал профессор Университета Северного Техаса Владимир Драчев.

Уже сегодня ученые научились выявлять в организме человека повреждение единственной цепочки ДНК, которое способно дать толчок развитию многих заболеваний. Все это стало реальным благодаря появлению биосенсоров.

«Биосенсоры — это миниатюрные устройства, которые используют биофизические технологии для «распознавания» определенных молекул — индикаторов болезни. Понятный аналог биосенсора — наше обоняние, благодаря которому мы можем определять, что находится в атмосфере», - рассказывает Владимир Драчев.

Ученый уверен, что уже существуют биосенсоры для обнаружения коронавируса. По словам профессора, наиболее востребованными в настоящее время являются мини-устройства, позволяющие диагностировать онкологию.

«Впрочем, современные биосенсоры могут диагностировать болезнь в режиме реального времени — внутри организма. Более того, они столь чувствительны, что могут определить буквально одну молекулу вещества в образце. А в будущем они смогут не только «отлавливать» болезнь на старте, но и тут же устранять «поломку». Это и есть самая давняя мечта человека — быть здоровым и жить долго», - отмечает профессор Владимир Драчев.

В России, по словам специалиста, биосенсоры разрабатывают ученые, занятые фундаментальной наукой. Этим направлением занимаются группы в МГУ, МФТИ, Новосибирском университете, Петербургском университете информационных технологий, механики и оптики (ИТМО), в СПбГУ.

По прогнозу американских аналитиков исследовательской компании Grand View Research, за пять лет общий рынок биосенсоров вырастет с 21,2 миллиардов долларов в 2019 году до 31,5 миллиардов в 2024-м.