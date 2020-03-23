Почему угасают «звезды». Жизнь и карьеру на пике обрывают наркотики

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23 марта 2020, 23:43 [ «Аргументы Недели», Полина Винокурова, Журналист ]

скандальные знаменитости

Согласно всемирному докладу ООН за 2019 год: 35 миллионов человек в мире страдают от расстройств, связанных с употреблением наркотиков. Более 4,4 тысячи человек ежегодно умирают в России от потребления этого губительного зелья.. Для кого-то наркотики – это средство заглушить боль, для других возможность расслабиться и повеселиться, а для третьих – своеобразный допинг для творческих достижений.

Редакция «Аргументы недели» собрала страшные истории «звезд» которые когда-то имели многомиллионные толпы фанатов, бешеные гонорары , но свернули на темную дорожку и сгубили свой потенциал на пике карьеры.

Курт Кобейн

Солист всемирно популярной группы Nirvana Курт Кобейн в 1994 году покончил жизнь самоубийством. Считается, что суицид произошел вследствие затяжной героиновой депрессии. Впервые музыкант попробовал героин в 1986 году, он думал, что наркотик сможет заглушить боли в желудке, от которых страдал с юношеских лет. Однако героин сделал свое – Курт в течение 9 лет практически ежедневно употреблял марихуану, героин и галлюциногенные препараты, тратя немыслимые деньги. В последние годы жизни особенно был нервным и нестабильным. Тело 27-летнего музыканта нашли на третий день после смерти с простреленной ружьем головой. По одной из версий, перед тем как выстрелить, Кобейн ввел себе в вену очередную дозу героина.

Уитни Хьюстон

Легендарная певица ,одна из самых коммерчески успешных исполнительниц в истории мировой музыки . Уитни Хьюстон, гениально исполнившую суперхит «I will always love you», 11 февраля 2012 года на кануне премии «Грэмми» нашли в бессознательном состоянии в ванной гостиничного номера. Выяснилось , что она была заядлой кокаинщицей с сердечными проблемами. Тем вечером певица решила расслабиться в ванной, заранее приняв дозу кокаина. Доза оказалась слишком сильной, что вызвало сердечный приступ. Хьюстон захлебнулась, и откачать ее уже не смогли. Кроме кокаина в крови певицы были обнаружены марихуана и успокоительный препарат.

Владимир Высоцкий

Смерть народного кумира Владимира Высоцкого была довольно загадочной историей. В заключении о смерти написали: сердечная недостаточность. Потом все-таки предположили, что погубила его любовь к водке. Однако, кроме пристрастия к алкоголю, Высоцкий три года употреблял морфий. Первый укол морфия был сделан его лечащим врачом, чтобы вывести барда из запоя. Из запоя вышел, но тут Владимир нашел для себя новую страсть, он начал периодически употреблять морфий, чтобы держать себя в тонусе на сцене. В 1979 году с Высоцким произошла клиническая смерть, после чего он пытался бросить, даже уезжал во Францию с Мариной Влади. В 1980 году из-за отмены поставок морфия в Россию, Владимир Высоцкий заменил одно зло на другое еще большее - стал принимать кокаин, который успешно запивал водкой. Умер народный кумир 25 июля 1980 года в возрасте 42 лет.

Михаил Горшенев

В ночь с 18 на 19 июля 2013 года умер лидер фолк-группы «Король и шут» из-за сердечной недостаточности, вызванной чрезмерным употреблением героина вкупе с большим количеством алкоголя. В молодости Горшок перенес 8 клинических смертей от передозировки наркотиками. Спасительным плотом стала его жена и дочь, которые поменяли его взгляды на жизнь. Но в 2012 году у Михаила произошел нервный срыв, после которого он начал выпивать, вслед вернулись и тяжелые наркотики. В возрасте 39 лет его нашли мертвым: в одной руке была пачка сигарет, в другой – шприц.

Мерилин Монро