«Я скучаю по тебе, чех!»: жители Польши передали привет соседям в период пандемии

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23 марта 2020, 22:14 [ «Аргументы Недели», Анастасия Нечепурнова ]

Польский город Цешин и чешский город Чески-Тешин, разделены не только политической границей, но и рекой Олше. Из-за эпидемии коронавируса мосты через реку перекрыли, что явно расстроило жителей обоих городов. И они нашли оригинальный способ выразить свои чувства.

После закрытия границ из-за пандемии коронавируса, жители польского города Цешин, расположенного на границе с Чехией, вывесили на набережной реки Ользы баннер с надписью «Я скучаю по тебе, чех». Чехи не растерялись и спустя время ответили аналогичным баннером с другого берега: «И я по тебе тоже, поляк».

«Мы не ожидали ответа и, возможно, поэтому мы его получили», — написал в Фейсбуке поляк Стефан Манька. «В результате нашей акции появились новые знакомства, которые сглаживают тоску по тому, что еще недавно было нормальным для всех нас, то есть по открытой границе!».

Мэр Цешина Габриэла Сташкевич, отметила, что акция показала, как закрытие границ влияет на нашу повседневную жизнь, социальные контакты и на семью. «Мы надеемся, что эта ситуация не затянется», — сказала мэр, призвав ради этого оставаться дома.