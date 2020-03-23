Курортный сбор: динамика положительная

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23 марта 2020, 21:54 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Итоги реализации в прошлом году эксперимента по взиманию курортного сбора с отдыхающих и развитию курортной инфраструктуры благодаря полученным средствам стали предметом обсуждения на планерном совещании под председательством спикера Законодательного Собрания Юрия Бурлачко.

По его словам, в соответствии с требованиями действующего краевого законодательства уполномоченный орган – министерство курортов, туризма и олимпийского наследия края ежегодно представляет в Законодательное Собрание отчет о ходе эксперимента.

Как рассказала краевой министр курортов Светлана Балаева, территорией эксперимента в 2019 году являлись города-курорты Анапа, Геленджик, Горячий Ключ, Сочи и четыре поселения Туапсинского района. В прошлом году объем турпотока на Кубани превысил 17,3 миллиона туристов. Для сравнения в 2018 году регион принял чуть более 17 миллионов человек.

По данным министерства, в прошлом году от курортного сбора в краевой бюджет поступило свыше 225 миллионов рублей при плановом значении – 150 миллионов.

Из этой суммы муниципалитетами, входящими в зону эксперимента, израсходовано на благоустройство своих территорий 75,3 миллиона рублей. По словам министра, в этом году территориями-участниками эксперимента, планируется освоение средств Фонда развития курортной инфраструктуры в объеме более 464 миллионов рублей. Уже утверждены мероприятия по благоустройству по каждому городу и поселению. Так, в планах реконструкция Центральной набережной Анапы, благоустройство набережной в пос. Лазаревское и Приморской набережной в Сочи, установка малых архитектурных форм, тренажеров, детских игровых площадок, благоустройство общественных зон, озеленение и другие.

С начала текущего года по инициативе губернатора края в эксперимент включены Тенгинское поселение Туапсинского района, Должанское и Ейское поселения Ейского района. В них также запланированы работы по благоустройству общественных территорий.

С содокладом на совещании выступил секретарь профильного комитета Андрей Булдин. Он отметил, что несмотря на хорошие результаты в части поступления средств от курортного сбора сверх планируемого, остается ряд вопросов, требующих решения. В их числе низкий уровень фактически доведенных до муниципальных образований средств, собранных от уплаты сбора. Есть определенные вопросы и к муниципалитетам, участникам эксперимента.

По словам министра курортов, при поддержке Законодательного Собрания в прошлом году внесены необходимые изменения в закон о курортном сборе. В этом году это позволит муниципалитетам использовать средства от курортного сбора с большей эффективностью.

—Мы видим положительную динамику по взиманию курортного сбора. От того, насколько эффективно она будет продолжена, зависит будущее наших курортных территорий. Давайте делать так, чтобы собранные средства муниципалитеты своевременно направляли на благоустройство мест отдыха туристов, а средства муниципальных бюджетов шли на модернизацию объектов ЖКХ и иные необходимые цели, – расставил акценты председатель кубанского парламента Юрий Бурлачко.

По итогам рассмотрения представленной информации депутаты приняли резолюцию, в которой изложен ряд рекомендаций министерству курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края, профильному комитету ЗСК, муниципальным образованиям.