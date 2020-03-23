Итоги среди творческой молодежи рассмотрели депутаты и эксперты

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23 марта 2020, 21:53 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Итоги краевых конкурсов творчества среди талантливой молодежи в сфере средств массовых коммуникаций за 2019 год обсудили на расширенном заседании комитета ЗСК по вопросам информационной политики. Конкурсы проводятся в рамках реализации госпрограммы Краснодарского края «Медиасреда Кубани».

Провел заседание первый вице-спикер регионального парламента, председатель комитета Николай Гриценко. Участниками обсуждения стали представители профильного краевого ведомства, управлений ЗСК, члены экспертно-консультативного совета при комитете.

Руководитель департамента информационной политики Краснодарского края Владимир Пригода рассказал, что в трех краевых творческих конкурсах «Кубань – регион больших возможностей», «Медиауспех» и «Медиасреда» приняло участие свыше тысячи человек в возрасте от 14 до 30 лет. Победителями и призерами стали 234 журналиста. Самым крупным по количеству поступивших заявок был конкурс «Кубань – регион больших возможностей». Свои работы на него представили 432 человека. Следом по количеству участников идут «Медиауспех» (375 человек) и «Медиасреда» (198). То, что активность авторов увеличилась, объясняется расширением спектра тематических номинаций конкурсов и привлечением к участию в них почти трети от общего количества кубанских юнкоров и молодых журналистов. Это, как было подчеркнуто, стало возможным благодаря увеличению финансирования госпрограммы «Медиасреда Кубани» по сравнению с предыдущими годами.

В 2020 году проведение этих конкурсов решено продолжить.

— Необходимо сохранить достигнутый в прошлом году интерес молодежи к участию в творческих конкурсах, ведь они выполняют свои главные задачи – привлекают внимание общественности к актуальным вопросам и интересным темам, а также стимулируют журналистов повышать свой профессиональный уровень, – считает первый вице-спикер ЗСК Николай Гриценко.

По результатам обсуждения принято решение подготовить проект постановления ЗСК «О реализации мероприятия «Проведение краевых конкурсов творчества среди талантливой молодежи в сфере средств массовых коммуникаций государственной программы Краснодарского края «Медиасреда Кубани» по итогам 2019 года» и рассмотреть его на очередном заседании комитета.

Далее состоялось награждение представителей телекомпаний края, активно освещающих деятельность кубанского парламента. От имени председателя ЗСК Юрия Бурлачко его первый заместитель Николай Гриценко поблагодарил тележурналистов за плодотворное сотрудничество и вручил им ранее учрежденные награды.