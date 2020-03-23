Коронавирус в постсоветских странах: статистка заболеваемости

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23 марта 2020, 19:43 [ «Аргументы Недели», Анастасия Нечепурнова ]

Pixabay

В России за последние сутки выявили 71 новый случай заражения коронавирусом. Общее число инфицированных в нашей стране выросло до 438 человек. На сегодняшний день из всех постсоветских стран РФ лидирует по заболеваемости. Однако стоит помнить, что во многих государствах число тестов ограничено, поэтому в первую очередь на наличие коронавируса обследуют приезжих из стран с эпидемиологической опасностью. «Аргументы недели» ознакомились со статистикой по странам постсоветского пространства.

Из 438 человек, заболевших коронавирусом в России, 17 – выздоровели. Летальных исходов согласно официальной статистике не зарегистрировано. Напомним, власти Москвы не подтвердили смерть от коронавируса 79-летней пациентки. Несмотря на то, что вирус у неё был, по версии патологоанатома, причиной смерти стал оторвавшийся тромб.

На данный момент статистика заболеваемости в постсоветских странах выглядит так (согласно порталу coronavirus-monitor.ru) :

Случаи заражения|смерти

Россия: 438 | 0

Эстония 352 | 0

Армения: 194 | 0

Латвия 180 | 0

Литва 160 | 1

Молдова 94 | 1

Беларусь: 81 | 0

Украина: 73 | 3

Азербайджан: 65 | 1

Казахстан: 62 | 0

Грузия: 54 | 0

Узбекистан: 46| 0

Киргизия 16 | 0

Таджикистан 0 | 0

Туркменистан 0 | 0

С самыми большими проблемами столкнулись трудовые мигранты из Узбекистана, Таджикистана и Киргизии. Как правило они приезжают в Россию весной, чтобы найти работу, а осенью, возвращаются на родину. Закрытие границ России и отмена авиа- и железнодорожного сообщения из-за распространения СОVID-19 вынудила многих из них задержаться. Какова судьба тех, кто пока не может попасть домой, неизвестно.