Глава МИД Латвии: Мы не можем ничего гарантировать

Аргументы Недели → Общество 13+

23 марта 2020, 19:05 [ «Аргументы Недели. Балтия» ]

Фото: соцсети

Несмотря на ЧП в Латвии ее жители уже планируют путешествия. Чрезвычайная ситуации будет длиться до 14 апреля. Так постановило правительство. Но кто может сегодня гарантировать что-то?

«Многие латвийцы задают вопрос – может ли МИД гарантировать, что моя поездка состоится 15 или 20 апреля, или еще когда-то. Нет, мы не можем гарантировать, потому что не знаем, насколько успешно будут проходить мероприятия по ограничению вируса в Латвии, Европе и мире», - заявил глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевич в социальных сетях.

Министр иностранных дел Латвии отметил, что жители страны иногда жалуются, что МИД предоставляет противоречивую информацию.

«К сожалению, от нас мало, что зависит. Правила игры постоянно меняются, поэтому мы не всегда можем своевременно среагировать».

Что касается репатриантов, то г-н Ринкевич заявил: «Мы осознаем, что не все смогут вернуться из-за рубежа. Будем смотреть, как помочь индивидуально. Будем искать решения. Каждый, у когда есть паспорт Латвии, за ее пределами все равно находится под защитой государства. У каждого есть право свободно выехать из Латвии. И у каждого есть право свободно вернуться в Латвию».