Православный священник: В тревожное время мы должны просить Господа о прощении

Аргументы Недели → Общество 13+

23 марта 2020, 19:17 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Покрово-Никольский храм в Литве, фото соцсети

Сегодня, когда коронавирус «гуляет» по миру, то любое доброе слово очень помогает. Многие задают вопрос, а почему нас настигла такая беда? Свое мнение специально для «Аргументов Недели» высказал православный священник прихода Литвы.

«Все от наших грехов. Предупреждение. Посмотрите, в чем погрязли люди? О чем думают? О том, чтобы побольше заработать и не всегда праведным путем. О том, чтобы купить красивую машину, дом. Я не говорю, что плохо думать о своей семье и жизни, но когда такие мысли становятся смыслом – плохо. Сколько невинных людей умирают в мире? Сколько войн, распрей, ссор. Страшно. Господь «устал» смотреть на многие бесчинства. Нам предупреждение. Невозможно смотреть на «раскол» церкви. Это большой грех. В тревожное время мы должны просить Господа о прощении. Должны просить. Должны молиться и причащаться. Я уверен, что невозможно заразиться от Святого Причастия! Там не просто вина, а кровь Христова! Вкушая ее и человек очищается. Молитесь! И будет вам приобретение!»

Что касается Латвийской Православной Церкви, то богослужения по Церковному Уставу во всех храмах возобновляются! Но не больше 50 человек индивидуального посещения. Кроме того расстояние между каждым верующим не менее 2 метров.

Действительно, хороший знак! Как жить-то без веры и молитвы?