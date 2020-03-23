8 вещей, убивающих стиль в интерьере

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23 марта 2020, 18:34 [ «Аргументы Недели», Екатерина Рачицкая ]

идеальный интерьер, фото: соцсети

Можно бесконечно мечтать об идеальной квартире, но все ваши труды будут перечёркнуты в раз, если в вашем доме есть это.



Короткие занавески. Шторы, которые возвышаются над полом, будут выглядеть так, как будто бы ткани не хватило. Запомните: занавески лучше всего вешать на расстоянии буквально нескольких миллиметров над полом. В некоторых стилях интерьера допустимо, чтобы они лежали на полу, так они создают более расслабленное ощущение, а если занавески сшиты из какой-то более дорогой ткани, возможно что-то с блеском или бархатом, то придадут ощущение роскоши. Маленький лайфхак: если ваши шторы на два или более сантиметров возвышаются над полом, просто пришейте вниз полоску ткани, тесьму или бахрому.Ткань не обязательно должна быть тон в тон, можно добавить контраст.



Провода от телевизора. Этот пункт, пожалуй, самый сложный в исполнении. Если вы еще только планируете ремонт и знаете, что ваш телевизор будет висеть на стене, обязательно запланируйте, чтобы там была встроена труба для проводов, чтобы они не портили внешний вид вашей гостиной. Если же телевизор уже висит, то вариантов решения два. Первое – это снять телевизор и поставить его на подставку. Либо придумать какую-нибудь декоративную панель, которая спрячет все провода.



Дешевые ручки для мебели. Заменив только фурнитуру на старой мебели, вы уже значительно улучшите состояние и актуальность интерьера.



Следующий пункт совершенно не обязателен, но не оспорим. Интерьер, если он завален всякого рода вещами, не может выглядеть стильно. Речь здесь не только о наведении порядка, а скорее о создание такого интерьера, в котором было бы удобно хранить вещи. Многие вещи, которыми мы пользуемся, не будут красиво смотреться в интерьере, если их оставить на поверхности, они совершенно не добавят ему стиля.



Несоразмерный ковер. Речь не про то, что нужно выбирать гигантский ковер, который займёт все пространство, а про то, что ковер должен быть соразмерен мебели в вашем доме. Часто ковер выбирают очень маленький относительно дивана, и он еще более или менее смотрится, если это, например, ориентальный ковер. Но большой арабский ковер может быть слишком мощным в интерьере, перетягивать на себя все внимание. В принципе маленькие ковры как акценты смотрятся неплохо, но нужно чтобы он хотя бы по ширине соответствовал ширине дивана.



Растения в интерьере – один из самых простых декоративных приемов. Однако ими можно очень легко заколхозить интерьер. Некрасивые кашпо, растения расставленные в линеечку вдоль окна, стен или, например, на подоконнике – все это очень некрасиво. Можно использовать подставки для растений, которые помогут оригинально разместить ваши цветы в интерьере.

Следующий пункт касается оформлению кровати. Одна из ошибок внешнего вида спальни – это неправильно застелить кровать. Покрывало должно ниспадать до пола, либо буквально его касаться. Во втором случае покрывало должно быть заправлено под матрас, создавая аккуратную композицию.





Похожая история есть и с диваном. Если вы решили старый диван прикрыть каким-нибудь пледом, то это плохая идея. Мало того, что диван это никак не украшает, так еще вы создаёте себе дополнительную проблему постоянного поправления пледа после того, как вы решили присесть или прилечь. Лучше всего купить разных декоративных подушек и обильно усыпать ими диван.