Латвийский врач: Коронавирус «боится» прогулок

Аргументы Недели → Общество 13+

23 марта 2020, 17:25 [ «Аргументы Недели», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Фото: соцсети

Как уберечь себя и своих близких от «вредной» заразы? От коронавируса? Медики могут предположить, что «треть» или «две трети» населения переболеют этим вирусом. Но это совсем не значит, что не следует принимать меры профилактики. Специально для «Аргументов Недели» высказал свое мнение латвийский профессор, нейрохирург Игорь Аксикс.

-Игорь, сегодня можно запутаться: грипп, простуда и коронавирус. Как разобраться?

-Следует сдать анализы. В лаборатории. Я не уверен, что все эти «тесты» реально эффективны. Симптомы, действительно, схожи: температура, головная боль, слабость, боль в горле. Но данный вирус имеет свойство «видоизменяться» в организме. Только анализ.

-Есть ли действенный метод для профилактики?

-Конечно! Не контактируйте с теми, кто болен! Я понимаю, что сложно определить сразу больных людей. Но, например, вы видите, что человек с насморком, чихает, глаза красные и т.д. Просто отойдите! Уйдите подальше. Есть же чувство самосохранения. Мы не знаем всех, кто болен. Человек должен сам позаботиться о своем здоровье. Вообще, следует держаться, например, в магазине на расстоянии двух метров друг от друга. Вирус передается воздушно-капельным путем. О том, чтобы мыть руки, дезинфицировать, проветривать квартиру – понятно всем. Я согласен со своими коллегами, которые утверждают, что коронавирус боится прогулок. Да, следует двигаться на свежем воздухе! Обязательно. Движение – жизнь! Тридцать минут следует гулять на свежем воздухе, кататься на велосипеде, заниматься скандинавской ходьбой. Должна быть активность на свежем воздухе! Обязательно.

-Игорь, чем опасен коронавирус?

-Осложнениями. Очень опасен для людей, которые имеют проблемы с легкими, например. Коронавирус любит «селиться» в клетках эпителия дыхательных путей. Прекрасно «чувствует» себя там, где небольшой поток воздуха – в верхних сегментах легких (у плеч) или в нижних, у диафрагмы. Вот почему следует тщательно проветривать помещения. И обязательно заниматься дыхательной гимнастикой. Обязательно и каждый день.

-Можно ли предположить, когда на убыль пойдет эпидемия?

-Сложно сказать. В Китае уже пошел на убыль. В Европе мы позже его получили. Более того, сейчас, например, «застрявшие» в других странах возвращаются в Латвию. Могут реально «завести» вирус. Но тут уже все зависит от самих людей. Следует помнить, что сейчас ЧС! Лучше находиться в самоизоляции. Гораздо лучше. Конечно, такой вирус – стресс для людей. Но помните, что как пришел коронавирус, то так и уйдет! Не стоит паниковать! Но и не стоит забывать о мерах профилактики! Будьте здоровы!

-Благодарю за беседу!