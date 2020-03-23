Уже и на Таити. Коронавирус достиг островов Полинезии

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23 марта 2020, 17:50 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

французская полинезия, фото: соцсети

Пандемия Covid-19 давно вышла из-под контроля ВОЗ. Лишь только сейчас медики со всеми мира объединяются перед лицом наступающей угрозы.

Россия посылает своих вирусологов в Италию, чтобы остановить разрастающееся заражение. Коронавирусная инфекция меняет всё: и образ жизни, и уровень экономики, и отношения между странами.

К сожалению, Covid-19 затронул и частичку Полинезии. На данный момент во Французской Полинезии зарегистрировано больше 10 заражённых. Пока они не выздоравливают и находятся под строгим контролем медиков. Их уже изолировали от остального мира. Другие острова Тихого океана и такие регионы, как Меланезия и Микронезия, остаются более-менее безопасными. Как говорится, на островах всегда спокойнее пережидать эпидемии, захлестнувшие целые континенты.

Но тем не менее, угроза коронавирусной опасности для самой Полинезии всё ещё существует. Без сомнения, уровень здравоохранения там повыше, чем в странах Африки, но это не значит, что инфекция туда не проникнет. Всё вполне возможно, и никто не застрахован от любых несчастий. На островах обитает несчётное количество неразвитых племён, для которых коронавирус может стать настоящей чумой. Но многие местные всеми силами верят в своих Богов и проводят колдовские ритуалы. Напомним, что страны Полинезии – это единственные почти государства, где есть профессиональные колдуны с многолетними стажами. Никто не знает, действительно ли велика их сила, или они просто заядлые сказочники, но местные им очень доверяют. Будем следить за ситуацией и всеми силами надеяться, что вирус вскоре остановится, и уже к лету он перестанет представлять опасность не только для Полинезии, но и для всего мира.