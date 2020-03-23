Президент общества врачей Латвии: Чем больше незнание, тем больше активность политиков

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23 марта 2020, 16:38 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Президент общества врачей Латвии Петерис Апинис, фото соцсети

То, что мы получаем информацию о коронавирусе из разных источников – факт. Но всегда ли она бывает полезной? Президент общества врачей Латвии Петерис Апинис побеседовал с латвийскими СМИ на данную тему.

Г-н Апенис считает, что некоторые решения правительства вредны. Он предполагает, что в Латвии коронавирусом переболеет две трети населения.

«Решения правительства не всегда верны. Речь идет о коронавирусе. Часть данных они черпают от докторов, часть из распространенных в интернете теорий заговора и сплетен. Однако политики желают доказать, что знают и могут производить движения, похожие на действия.

Врачи, которые по долгу службы много читают, пока сами мало знают о коронавирусе и вызываемой им болезни Covid-19. Но политики и министерские чиновники, принимающие сейчас решения, знают о них значительно меньше. Между тем решения принимают именно они. И порой эти решения безрассудны.

Сейчас бессмысленную деятельность политиков в Латвии ярче всего демонстрируют две стратегии – вынудить всех жителей сидеть дома: никаких прогулок, спорта, закрыть бассейны, спортзалы.

Запретить амбулаторные лечение и дневные стационары для хронических болезней!

Оба эти предложения абсурдны и направлены против здоровья населения, ими можно достичь только худших результатов эпидемии.

Проблема в том, что больше всего коронавирус угрожает пожилым людям с хроническими заболеваниями. Коронавирус смертельно опасен для пациентов с сахарным диабетом, с нестабильным уровнем сахара. Очень опасен для пациентов с высоким давлением, сердечной недостаточностью. Опасен для людей с болезнями почек, легких и печени.

И нет ничего лучше для профилактики, как лечить свои хронические заболевания. Самое важное – сохранить связь между пациентом и врачом. Если правительство закроет амбулаторную помощь, то это будет жестокий эксперимент для хронических пациентов.

Две трети жителей Латвии переболеют этой болезнью в легкой или тяжелой форме».

По мнению доктора Апениса, худший враг здоровью людей – стремление чиновников проявить себя, как излишне активными.