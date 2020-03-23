Собянин открыл в ГКБ №67 отделение для пациентов с коронавирусом

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23 марта 2020, 15:23 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

В семи городских клинических больницах созданы отделения для граждан с подозрением на коронавирус. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе открытия одного из таких стационаров в городской клинической больнице №67 имени Ворохобова.

«Мы выделили, переоборудовали, приспособили семь городских корпусов больниц для того, чтобы уже лечить конкретных больных или тех, кто находится под подозрением. И сегодня мы отдаем самый новейший корпус на 50 тыс. кв. м - новейшая больница, - перинатальный центр 67-й больницы, которой мы временно отдаем в систему борьбы с коронавирусом. Тяжелое, но необходимое решение. В ближайшее время при нарастании угрозы мы готовы развернуть еще 10 корпусов, не считая того, что строится новая больница в «новой» Москве», - сказал Сергей Собянин.

Мэр отметил, что процесс перевода отделения в инфекционный блок для лечения больных коронавирусом занял не более 10 дней.

Мэр напомнил, что в целях борьбы с угрозой нарастания заболеваемости коронавирусом власти Москвы приняли решение о переводе на домашнее положение москвичей старше 65 лет, а также тех, кто имеет хронические заболевания. Кроме того, как отметил Собянин, девять городских лабораторий для тестирования на коронавирус уже перешли из тестового в рабочий режим.

Как доложил главный врач городской клинической больницы №67 Андрей Шкода, в больнице созданы условия, позволяющие исключить риск распространения инфекции, включая абсолютно безопасные реанимационные отделения.

Как сообщается в материалах пресс-службы мэрии, отделение для больных с коронавирусной инфекцией на 330 коек с реанимацией на 20 коек было открыто в секторе А будущего перинатального центра ГКБ №67. При необходимости мощности отделения могут быть увеличены до 500 коек.

В отделении развернуто все необходимое оборудование для лечения инфекционных больных без перемещения в другие корпуса больницы. Имеются операционная, лаборатория, которая позволят проводить до 500 ПЦР-исследований в сутки на коронавирусную инфекцию.

Для пациентов имеются маломестные палаты с индивидуальными санузлами, системой вентиляции и обеззараживания воздуха, с высокоскоростным подключением к Wi-Fi. Предусмотрено специализированное пятиразовое питание.

В новом отделении будут работать 34 врача, а также 94 медицинские сестры.

В настоящее время для лечения больных коронавирусом развернуты отделения в ГКБ №40 (Коммунарка), ИКБ №1, ИКБ №2, в челюстно-лицевом госпитале для ветеранов войн, ДГКБ иммени Башляевой, НИИ скорой помощи имени Склифосовского, ГКБ №67 имени Ворохобова. Для медиков перепрофилированных больниц введены надбавки к зарплате: врачам - 70 тыс. руб. в месяц, среднему медицинскому персоналу - 50 тыс. руб., младшему медперсоналу и другие сотрудникам - 30 тыс. руб.