Раймонд Паулс: Мне не страшно

Легендарный композитор Раймонд Паулс рассказал латвийским СМИ о том, что его волнует. А беспокоится Маэстро во время эпидемии за артистов, которые остались без работы.
Сам же Раймонд Вольдемарович не поддается панике.
«Мне не страшно. Не надо создавать такую панику. Каждый год в мире разного рода эпидемии. Люди болеют и умирают. От своей судьбы не убежишь. Сам я не из робкого десятка. Наверное, нельзя говорить, но я сам был в студии на записи. Мы начали готовиться к новой концертной программе «Три Раймонда». Наши концерты были запланированы на апрель, но, похоже, их придется переносить. Мне в своей степени повезло: успел отыграть концерты в начале года, и средств на пропитание у меня достаточно».