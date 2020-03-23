Раймонд Паулс: Мне не страшно

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23 марта 2020, 15:17 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Фото: соцсети

Легендарный композитор Раймонд Паулс рассказал латвийским СМИ о том, что его волнует. А беспокоится Маэстро во время эпидемии за артистов, которые остались без работы.

Сам же Раймонд Вольдемарович не поддается панике.

«Мне не страшно. Не надо создавать такую панику. Каждый год в мире разного рода эпидемии. Люди болеют и умирают. От своей судьбы не убежишь. Сам я не из робкого десятка. Наверное, нельзя говорить, но я сам был в студии на записи. Мы начали готовиться к новой концертной программе «Три Раймонда». Наши концерты были запланированы на апрель, но, похоже, их придется переносить. Мне в своей степени повезло: успел отыграть концерты в начале года, и средств на пропитание у меня достаточно».