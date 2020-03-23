Специалисты выяснили, сколько россиян хочет выйти на работу в офис

Аргументы Недели → Общество 13+

23 марта 2020, 15:12 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Вечерняя Москва

фото: pixabey

Каждый десятый человек, вынужденно работающий из дома, хочет выйти в офис. К таким выводам пришли специалисты сервиса путешествий.

В ходе опроса более половины респондентов — 54 процента — признались, что начальство или специфика работы не позволили им перейти на удаленку. Оставшиеся 46 процентов работают из дома, однако далеко не всем нравится такой режим.

Каждый третий — 29 процентов — отметил, что работа на удаленке ему по душе. Около 7 процентов опрошенных считают, что качество их работы на дому снизилось. Каждый десятый хочет снова вернуться в офис, так как там более комфортные условия для работы.