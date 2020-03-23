Главный врач кардиоцентра в Челябинске отметил важные поправки в Конституцию

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23 марта 2020, 15:31 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

По мнению Олега Лукина, самыми важными стоит считать поправки, касающиеся социального блока.

Главный врач ФГБУ «Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии» Олег Лукин считает, что нужно закрепить в Конституции поправки, в которых сделан акцент на материнстве и детстве. В беседе с корреспондентом сайта «ЧелябинскСегодня» Олег Лукин отметил, что считает важными еще несколько поправок, в том числе, закрепление в основном законе страны понятие брака, как союза между мужчиной и женщиной, определение обязанностей родителей по отношению к детям, повзрослевших детей — к родителям.

«За такие поправки я готов голосовать «обеими руками», - сказал Олег Лукин.