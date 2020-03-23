«Краснодар Водоканал» призывает горожан воздержаться от посещения людных мест

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23 марта 2020, 15:28 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

В целях недопущения распространения заболеваний, вызванных новым типом коронавируса 2019-nCoV, и сохранения здоровья жителей столицы Кубани, в ООО «Краснодар Водоканал» проводится комплекс профилактических мероприятий.

«Краснодар Водоканал» настоятельно рекомендует своим потребителям воздержаться от посещения мест большого скопления людей, в том числе, Центра обслуживания абонентов и здания управления по адресу: ул. Каляева, 198.

Для оплаты услуг, передачи показаний, направления заявок на оформление договоров, дистанционного взаимодействия с сотрудниками Центра обслуживания абонентов и по иным вопросам, компания рекомендует воспользоваться следующими бесплатными сервисами «Краснодар Водоканала»:

- «личный кабинет» на сайте предприятия www.krasnodarvodokanal.ru;

- обращение в кол-центр по телефону - 217-03-33;

- телефон горячей линии 8-800-200-36-46;

- контактные телефоны компании: 99-23-006 и 220-28-38 (прием звонков с 08:00 до 20:00 часов ежедневно);

- электронная почта krn_sec@rosvodokanal.ru.