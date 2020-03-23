«Геноцид стариков»: адекватная конспирология насчёт коронавируса

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23 марта 2020, 15:12 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

коронавирус и пожилые люди

Коронавирусная пандемия всё продолжается и не желает затихать. В Китае её почти победили, а вот в Европе ситуация тяжёлая. На тему распространения Covid-19 уже развелось бессчётное количество разных теорий, в том числе и самых бредовых.

Одни считают, что вирус был создан духом Земли для очищения её от заболевания под названием «человек», другие утверждают, что это инопланетяне готовятся к заселению планеты, и для этого им нужно избавиться от местных аборигенов. Есть и те, кто винят во всём спецслужбы США, Масонские ложи, Иллюминатов и даже Люцифера. Вот только самой адекватной из всех теорий пока считается идея о заговоре корпораций. О ней говорят не только конспирологи, но и вполне адекватные учёные люди, серьёзно изучающие мировые проблемы ХХI века.

Действительно, возможность тайного сговора мегакорпораций вполне реальна. У теневых властителей есть все причины устроить подобный геноцид. Разумеется, если это действительно дело рук заговорщиков – то все эти люди не более, чем нацисты. Потому что, как и упоминалось ранее, только лишь настоящий последователь Гитлера может позволить себе умышленное распространение вируса по всей планете, прекрасно зная о грядущих жертвах. Самое страшное, что эти преступники вполне могут существовать и всерьёз полагать, что они помогают планете и изменяют будущее в лучшую сторону. Однако никогда не стоит забывать, что любые военные преступления рано или поздно раскрываются, а виновники поносят заслуженные наказания. Чего стоят только Нюрнбергский процесс или Гаагский Трибунал по бывшей Югославии. Все страшные преступления обязательно раскроются и вынесутся на всеобщее обозрение.

То, что сейчас происходит в мире – это не что иное, как геноцид стариков. Напомним, что коронавирус смертельно опасен в основном для лиц пожилого возраста. Недаром, буквально недавно, мэр Москвы Сергей Собянин напрочь запретил всем гражданам старше 65 лет выходить на улицу до середины апреля. Covid-19 беспощаден по отношению ко всем старикам, даже относительно здоровым.

Италия – тому подтверждение. К старости организм уже теряет былые преимущества и способности к предотвращению угроз. Иммунитет с каждым годом слабеет. Коронавирус не только поражает жизненно важные органы, но и вообще пробегается по всему организму человека. Для пожилых опасен даже простой грипп, не говоря уже о чём-то большем. Если следовать конспирологической теории, то можно полагать, что старики совсем невыгодны для преступников, устроивших весь этот кошмар. Ведь в случае глобального вымирания лиц преклонного возраста, можно совершенно забыть про те же выплаты пенсий или про разные льготы. В живых останутся лишь только «молодые и здоровые».

Тратить «лишние» деньги будет попросту ненужно. Ещё коронавирус уничтожает слабых иммунитетом, немощных и инвалидов, которые так же могут считаться «балластом» для этих изуверов. Говоря проще, это откровенный гитлеровский стиль «очищения» планеты. Вспомните, что творили нацистские преступники в 30-х и 40-х годах прошлого века, когда «очищали» Германию и окрестные страны от тяжелобольных, инвалидов, лиц с психическими расстройствами и просто от неугодных государству.

В любом случае, не следует забывать, что всё тайное рано или поздно становится явным. Когда-нибудь и мы все узнаем, что же на самом деле случилось в начале 2020 года, и что же именно стало реальной причиной распространения коронавирусной инфекции. Инфекция действительно распространяется слишком странно. Создаётся впечатление, что кто-то специально подбрасывает заражённые капсулы в разные страны, стремясь усилить «движение» вируса.