Психолог рассказал о том, как правильно воспринимать полученную информацию в период пандемии

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23 марта 2020, 13:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Tass

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Заведующий кафедрой психологической помощи и ресоциализации МГУ имени М.В. Ломоносова Мадрудин Магомед-Эминов назвал пандемию, вызванную коронавирусом, экстремальной ситуацией. Специалист предложил россиянам ввести для себя определенные правила работы с информацией.

Эксперт отметил, что важно получать необходимые сведения из официальных источников и делиться со своим окружением проверенными данными. Также следует минимизировать чтение, просмотр, прослушивание и обсуждение негативной информации, проводить избирательную работу с информацией и новостями. Жителям необходимо строго исполнять предписания и помнить, что от этого зависит не только их самочувствие, но и здоровье окружающих людей.

Психолог также порекомендовал жителям больше заботиться об окружающих, ведь участие в жизни других людей сохраняет в человеке позитивный настрой и повышает осмысленность жизни.

Ранее в калининградском аэропорту «Храброво» 22 марта произошел инцидент. Прилетевший из Белоруссии мужчина устроил скандал из-за необходимости подписать документы в связи с мерами по коронавирусу.