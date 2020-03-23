Июнь или уже сразу сентябрь? Голосование по поправкам к Конституции перенесут из-за пандемии коронавируса

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23 марта 2020, 13:18 [ «Аргументы Недели» ]

Всероссийское голосование по поправкам к Конституции, назначенное на 22 апреля, перенесут из-за пандемии коронавируса. Уже несколько дней telegram-каналы пишут о переносе плебисцита из-за карантина.

Предполагаемой датой называли 12 июня, которая совпадет с празднованием дня России. Однако многие эксперты уверены, что перенос будет на конец июня, а если пик эпидемии не пройдёт – то вообще на сентябрь. Как сообщают «Ведомости» со ссылкой на три источника, близких к администрации президента, решение о переносе уже принято, хотя окончательно новая дата пока не утверждена. Издание отмечает, что её могут объявить до 25 марта.

«Нет ни одного хорошего решения по поводу общероссийского голосования. Переносить — плохо, не переносить — еще хуже. Количество заболевших растет, и к 22 апреля вполне может достигнуть большой цифры. Если всех перевести на надомное голосование, то это будет пародией на избирательный процесс. Хорошо, переносим на конец июня. Может быть, вирус и отступит, но тогда счастливые граждане бросятся в отпуска. Пусть не за границу, хотя бы на дачи. Но не на избирательные участки. Соответственно, сентябрь — время, когда люди возвращаются с отдыха и видят безрадостную картину последствий экономического кризиса», - рассуждает Дмитрий Дризе в своем блоге.