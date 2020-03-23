Маразмы недели: в любой непонятной ситуации заявляй о российской агрессии и жалуйся на Путина

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23 марта 2020, 12:32 [ «Аргументы Недели», Оксана Шкода, Журналист ]

маразмы недели

«Маразмы недели» - антирейтинг «АН», составленный на основании действий и высказываний политиков, общественников и других публичных людей из России, Украины и не только.

В последнюю неделю наша повседневная жизнь, претерпев ряд изменений, фактически поставлена на паузу из-за COVID-19. Но мы, всё же, попытались «раскороновать» информационное пространство и выяснили, что пандемия русофобства у патриотически настроенных обитателей соседней страны шагает нога в ногу с карантинной истерией.

«За неполный год слуги профукали всё, что народ выстрадал и заработал за пять лет, потом и кровью преодолевая экономические последствия российской агрессии. Украине жизненно важно немедленно возобновить сотрудничество с МВФ. Эта финансово-кислородная подушка даст запас прочности. Ещё осенью прошлого года Украина могла бы получить поддержку и не допустить падения экономики», - заявил экс-президент Украины Пётр Порошенко.

Пётр Порошенко

Что именно выстрадала и заработала Украина в экономическом аспекте за пятилетку его правления, он не уточнил. При этом политический аутсайдер отчётливо понимает, что о «российской агрессии» нельзя забывать даже в столь пикантные времена всеобщей самоизоляции, поскольку «корона» ещё не загрызла МВФ, где, по сладким воспоминаниям Порошенко, водятся деньги, которые необходимо выудить любым способом. Не лишним будет напомнить, что его личное благосостояние за годы президентства увеличилось в десятки раз. При этом известно, что МВФ приостановил выделение Киеву траншей-подачек, а на фоне назревающего финансового кризиса возможность «вырвать» хоть что-то становится для Украины всё более призрачной.

Если у России, цитируя апокрифическую фразу, две беды - дураки и дороги, то у Украины их три: дураки, дороги и Россия. Всё патриотическое воинство незалежной давно приняло за правило непреложную в наше время истину: в любой непонятной ситуации заявляй о российской агрессии и жалуйся на Путина.

«Нам категорически нельзя допустить реализацию «минских соглашений». Или же впереди свободолюбивых украинцев ждёт чекистско-крепостное право Путина. Мы все должны наконец-то осознать, что путинский режим не хочет мира в Украине. Чекисты хотят разрушить Украину и уничтожить всех свободных людей, что они и делали десятки лет в СССР», - заявил на днях советник инициативы «Друзья Украины» фонда «США-Украина» Богдан Устименко, отметив, что весь «кремлёвский сценарий» будет оплачен непосредственно из карманов украинских граждан.

«Нерабы»

«…Владимир Путин хочет реализовать свою давнюю мечту - фактически трансформировать Украину из унитарного государства в федерацию с последующим развалом нашей страны на несколько частей. Так ему будет легче всеми нами управлять. «Разделяй и властвуй», как сказал один из великих», - изрёк представитель «свободолюбивых», не сегодня-завтра рискующих оказаться крепостными в плену у путинских чекистов. К слову, накануне этот же «эксперт» рассказывал о том, что в 2016 годуРоссия разместила в Крыму ядерное оружие.

Подобные заявления на фоне слабоумия порождают отвагу, что легко доказать на примере народного депутата Украины, замглавы запрещённой в РФ группировки «Меджлис», уроженца Узбекистана Ахтема Чийгоза, который в порыве патриотизма то ли к узбекам, то ли к украинцам, то ли к крымским татарам заявил следующее: «До прихода России в Крым «меджлисовцы» били русских и заставляли их прятаться в страхе. Вернёмся в Крым и будем бить русских, как били всегда».

Ахтем Чийгоз

Подобного рода заявления потерявших связь с реальностью патриотов способны отвлечь, развлечь и лишний раз убедить в том, что на Украине бездействуют психиатры. Кстати, «нерабов» настиг очередной предательский удар: Гаагский международный арбитраж отказался выносить решение насчёт суверенитета Украины над Крымом в споре между Москвой и Киевом.

«Арбитраж не может принять решения по любому требованию Украины, которое основывается на утверждении, что Украина обладает суверенитетом над Крымом», - заявили в Гааге.

Очевидно, что теперь глобус Украины будет вращаться интенсивнее и с конвульсиями, а вой станет более протяжным. Но, как говорится, гимном горю не поможешь. Поэтому загнавшие себя в угол украинские патриоты регулярно демонстрируют собственное убожество и неистовый страх перед Россией, периодически угрожая если не захватом кубанских земель, то вторжением на территорию Крыма, что напоминает бег умалишенного по рельсам навстречу поезду с криками «Задавлю!». Мы же обращаем внимание на их феерические высказывания исключительно с целью проанализировать симптомы доселе неизвестной, но, тем не менее, прогрессирующей болезни для установления диагноза.

И напоследок - релакс от президента Зеленского, который в условиях карантина отправил украинцев в виртуальный тур по бандеровским музеям. Президент «единой» и «неделимой» предложил согражданам компенсировать невозможность передвижения по Украине методом ознакомления с 25-ю музеями Львовщины, которые можно посетить онлайн.

Зеленский на могиле деда

Итак, внук фронтовика Семёна Ивановича Зеленского, воевавшего в годы Великой Отечественной войны командиром миномётного взвода и командиром стрелковой роты 174-го полка 57-й гвардейской стрелковой дивизии, кавалера двух орденов Красной Звезды, предложил украинцам онлайн-экскурсии. Это, в частности, музей Романа Шухевича и музей подпольного штаба УПА, историко-мемориальный музей первого главы ОУН Евгения Коновальца, музей основательницы Конгресса украинских националистов Славы Стецько, музей-усадьба Степана Бандеры, музей освободительной борьбы ОУН и УПА и другие.