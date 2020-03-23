«Это шутка и троллинг», профессор ВШЭ для борьбы с коронавирусом призвал эвакуировать в северные края «либеральную сволоту»

Аргументы Недели → Общество 13+

23 марта 2020, 12:28 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: cоцсети

Профессор ВШЭ Олег Матвейчев объяснил шуткой свой пост о «либеральной сволоте». Накануне он призвал «уничтожить хирургическим путем» и «эвакуировать в северные края» либералов и оппозиционеров для борьбы с коронавирусом.

Руководство ВШЭ сочло высказывания Матвейчева неприемлемыми, поскольку они содержат мотивы ненависти и вражды. Свою оценку высказываниям профессора даст комиссия учёного совета по этике. Но профессор себя виновным не ссчитает, он назвал свой странный пост шутой и троллингом. И коммисии по этике не боится.

«Пусть соберут комиссию, они имеют право собирать, я на неё пойду. Я послушаю их аргументы и так далее. Заранее об этом говорить не будем. Это был обычный шуточный троллинг-пост, каких немало в сети», — пояснил Матвейчев этот странный пост в беседе с «Газетой.Ru».