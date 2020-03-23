Южноуральцы ждут «волонтерских» поправок в Конституцию

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23 марта 2020, 12:06 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Новые поправки в Конституцию помогут поддерживать и развивать добровольчество.

По мнению южноуральских экспертов, новые поправки могут стать прорывом между государством и и обществом. «Некоммерческие организации станут непосредственными участниками выработки и проведения государственной политики, - так считает заместитель руководителя регионального центра спортивной подготовки по адаптивным видам спорта, посол ГТО в Челябинской области Евгения Зинурова. В беседе с корреспондентом «Вечернего Челябинска» он подчеркнул, что сегодня некоммерческие организации уже частично участвуют в выработке государственной политики. В качестве примера можно привести президентские гранты. Глава государства доверяет НКО реализацию социальных инициатив. Если говорить об участие в государственной политике, то нужно обратить внимание на встречах главы государства с общественностью.

«Согласитесь, еще пару лет назад мы и представить такое не могли, а сейчас мы видим, насколько значимой становится роль гражданского общества», - сказала Евгения Зинурова.

Отметим, что в Челябинской области активно развивается волонтерское движение. Наших волонтеров можно назвать одними из самых активных. Всего в России около 15 миллионов волонтеров. Недавно стартовала акция для тех, кто хочет помочь в организации добрых дел в условиях пандемии коронавируса. Волонтеры смогут помогать пожилым людям покупать лекарства и продукты. Южноуральцев тоже приглашают в ряды волонтеров, условия и контакты доступны на сайте https://мывместе2020.рф/