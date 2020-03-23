Экологические тренды в Европе, пометка «био»: быть или не быть

Аргументы Недели → Общество 13+

23 марта 2020, 12:06 [ «Аргументы Недели», Ирина Рощина ]

Экопоселок, фото: соцсети

Ситуация на нашей планете оставляет желать лучшего. Многочисленные бунты природы, увеличение озоновых дыр, ужасающее загрязнение атмосферы, таяние ледников, резкие перепады температур и многое другое заставляет пересмотреть наше с вами отношение к Земле, ведь иного пространства для жизни у нас попросту нет. И, благо, многие начинают задумываться о переходе с «вредной пищи» для планеты, на «здоровую».

Пожалуй, Европа – лидер культа эко-продукции, который должен улучшить состояние нашей среды обитания. Именно она произвела электромобили, выдвинула на рынок продукты питания с меткой «био». Такие вещи имеют спрос у потребителя и настраивают производителя продолжать выводить их в массы. «Аргументы недели» подготовили подборку экологических трендов в Европе.

Мейнстрим на вегетарианство

Стоит напомнить, что вегетарианцы – люди, отказавшиеся от употребления животной пищи взамен на растительную. Достаточно сильный ход, ведь таким переходом они сохраняют «скотину» нашей же планеты, которая проходит девять кругов ада ради того, чтобы лежать на прилавках в супермаркетах. Сейчас рынок пестрит мясными продуктами и полуфабрикатами неизвестного происхождения, а при виде куриной грудки иногда задается вопрос: «А чем же кормили эту пернатую, что ее грудина умещается в двух ладонях?». И, действительно, многая «животина» кормится различными добавками. Нередко на фабриках мясо буквально наполняют жидкостью, чтобы увеличить ее объемы.

Наверное, отказ от такой белковой пищи помогает нашему организму: мы не кормим себя химией, БАДами, антибиотиками и прочей гадостью. Сейчас присутствует достаточное количество аналоговых мясных продуктов, которые должны помогать сохранять не только жизни животных, но и наше с вами здоровье. Но есть ли возможность перейти на такое питание и получать полный пакет витаминов, аминокислот и прочей полезной корзины? Пока неизвестно.

Электромобили

Еще один культ с пометкой «био». Такие машины «питаются» исключительно электричеством, кроме того, они сохраняют нашу планету тем, что по ходу движения нет выброса токсичного продукта горения. Первый такой агрегат появился еще в далеком 1828 году, когда никто не знал о ДВС (двигатель внутреннего сгорания). Такая машина чем-то напоминала современный скейтборд, а ее создателем был Аньос Джедлик из Венгрии. Также на рынке представлены гибридные модели, которые потребляют как бензин, так и электричество.

В Европе созданы все возможные условия для комфортного использования электрокаров: предоставлены льготы на эксплуатацию транспорта, в городах присутствуют зарядные станции. Одним из лидеров потребления машин с таким двигателем является Норвегия. Только за 2018 год в страну ввезли более восьми тысяч «девайсов», которые до сих пор имеют спрос. И любовь норвежцев к электродвигателю можно увидеть во время первой прогулки по крупным городам. Например, пройдясь по улицам Осло, вам в глаза бросятся множества Tesla, Nissan или же Volkswagen. За два года активного потребления электрокаров европейцы нашли разные плюсы замены бензинового двигателя на электрический: отсутствие НДС, низкая цена, бесплатная парковка, возможность льготной подзарядки в чертах города и передвижения по выделенной полосе. Уже к 25 году Норвегия планирует полностью перейти на экологичный вид транспорта.

Но, к сожалению, мало кто знает, что при изготовлении таких машин в атмосферу выбрасывается намного больше вредных газов, чем при производстве и эксплуатации бензиновой машины. Также, одним из минусов является «работоспособность» двигателя. На данный момент средний километраж поездки составляет несколько сотен километров, а затем следует подзарядка, которая занимает от 30 минут. Обычно европейцы «кормят» машины ночью. То есть, на длительные поездки данный транспорт пока не способен. Стоит ли пересесть на электротягу? Выбор за вами.

Сними животное с тела – перейди на Эко-материалы

Мы уже говорили с вами о замене животного на аналоги. Тут та же песня. Сделав выбор в пользу «эко» мы все также сохраняем тепло под шубкой, но выигрышней – мы также сохраняем жизнь животным.

Европейские стандарты моды давно уже перешли на сторону добра и продолжительности жизни зверушек. Девушек в «звериной шубе» с кожаным ремнем на талии и сумкой в руке покрывают недоумением и презрением. Такие вещи больше не показывают платежеспособность и обеспеченность владельца, зато показывают его черствость и неуважение к природе.

Поэтому для всех любителей животного меха, кожи придумали аналоговый продукт – эко-шубы, эко-кожу. Да, натуральный ворс и другое покрытие выглядят красивее и, наверное, выигрышней, но какие круги ада проходят зверушки ради вещи? Наверняка вы имеете представление.

Поменять нельзя обработать

Наверняка вам известно, что мировой океан пестрит человеческим мусором, который переваривают морские жители: киты с набитым брюхом пакетов, рыба, всплывшая на поверхность из-за утечки топлива. Мусора много, он везде. В Европе и с этим стараются бороться: раздельный прием и переработка отходов, использование долгосрочного или же эко материала для привычных вещей.

Давайте подробнее рассмотрим последнее. Европа давно сошла с потребления пластика. Во-первых, его утилизация требует больших затрат. Во-вторых, его самостоятельное разложение забирает сотни лет. Резонен ли отказ от АБС-пластика? Ответ очевиден.

Например, пластиковые стаканы в кофейнях заменили на бумажные, пластиковые трубочки – на металлические или же стеклянные, а на смену полиэтиленовым пакетам пришли тряпичные шопперы. Пожалуй, очень удобный и практичный переход. Вещи перестают быть одноразовыми и становятся в ряды предметов декора.

А смогли бы вы полностью отказаться от пластика?

Европа всегда была зачинщиком и лидером изменений и преобразований. Многие страны до сих пор следуют ее канонам и предложениям. Но, к огромному сожалению, не каждая из них может себе позволить безопасное и бережное отношение к планете Земля. Да, во многие государства завозят партии экологичных вещей, продуктов и даже автомобилей, но это лишь мизерный шаг на спасение нашего с вами «кислородного шара». За каждой страной стоит лидер, а за каждым лидером стоит обычный человек. Именно эта команда может сделать прорыв в безопасности и долгосрочности нашего с вами проживания: «голова» дает почву, а человек правильно обрабатывает ее и сохраняет.

Но все же, быть или не быть «био» продуктам и экологии?