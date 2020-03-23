Бесплатные консультации челябинских юристов проводятся по скайпу

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23 марта 2020, 11:59 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

Специалисты регионального отделения Ассоциации юристов Челябинской области приняли участие в дне бесплатной юридической помощи. В связи профилактикой коронавирусной инфекции большинство консультаций прошло в онлайн-режиме и по телефону.

Кроме того, 20 марта представители Челябинского регионального отделения Ассоциации юристов России (ЧРО АЮР) приняли участие в консультировании граждан на базе Общероссийского народного фронта. Общение с гражданами проводилось по скайпу. При этом благодаря присутствию также представителей госучреждений и организаций – Отделения Пенсионного фонда РФ по Челябинской области, Управления Федеральной службы судебных приставов по Челябинской области – некоторые вопросы удалось решить сразу.

К юристам обратилась жительница Озерска. Три года она не получает пособие по инвалидности. Специалисты отметили, что женщина имеет право на данные выплаты. Представители Пенсионного фонда разобрались в ситуации, и вопрос был оперативно решен в пользу озерчанки.

Было задано немало вопросов, касающихся налогов, и на следующее совместное мероприятие было решено пригласить также представителей налоговых органов. Всего консультации получили 72 человека.