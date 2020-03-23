Как поправки в Конституцию помогут инвалидам

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23 марта 2020, 11:50 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

По мнению экспертов, поправки в Конституцию помогут сделать социальную политику более прозрачной.

Как сообщил консультант по правам пенсионеров и людей с инвалидностью аппарата уполномоченного по правам человека в Челябинской области Евгений Коробейников, в поправках в основной закон страны делается акцент на изменения в социальной политике. «Одно из самых важных изменений касается минимального размера оплаты труда, - цитирует Евгения Коробейникова агентство «Полит74». - Планируется, что он будет не ниже прожиточного минимума трудоспособного населения. Ранее это было прописано в Трудовом кодексе, а сейчас закрепят конституционно».

Евгений Коробейников — инвалид-колясочник, он считает, что такая поправка особенно актуальна для тех, кто работает неполный рабочий день.

Эксперт также отметил, что не менее важная поправка — об индексации пенсий. В поправках говорится и об индексации социальных пособий, но регулярность индексаций пока не определена.