Собянин: Все москвичи старше 65 лет должны соблюдать домашний режим

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23 марта 2020, 10:52 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Мэр Москвы Сергей Собянин попросил пожилых москвичей и граждан, страдающих хроническими заболеваниями, соблюдать домашний режим. Об этом он написал в блоге на своем персональном сайте.

«Милые мои москвичи старшего поколения - мамы и папы, дедушки и бабушки, мое сегодняшнее обращение в первую очередь к вам. Я думаю, что оно может вам не понравиться и даже вызвать внутренний протест, но прошу поверить, оно продиктовано искренней заботой о вас. Вы очень дороги нам. По периметру нашему бушует пандемия новой коронавирусной инфекции. В России ситуация более или менее спокойная, но мало того, что наш город Москва самый большой в стране и в Европе, он еще находится на перекрестке всех дорог, и, если несмотря на все принимаемые меры эта беда придет и к нам, мы должны быть максимально готовы. Природа коронавируса такова, что в первую очередь он представляет угрозу для жизни и здоровья пожилых и людей с хроническими заболеваниями. С низким иммунитетом. Поэтому нашей задачей является защитить вас - людей старшего поколения», - сказал Сергей Собянин.

По его словам, необходимо, во-первых, ограничить контакты с другими людьми, во-вторых, обеспечить медицинское наблюдение и своевременную помощь.

«Я уже настоятельно рекомендовал вам не выходить без особой нужды из дома, а если позволяют условия, то уехать на дачу. Многие так и сделали, многие соблюдают эту рекомендацию, и большое вам спасибо за это ответственное решение. Но многие не соблюдают, и это большой риск. Поэтому, на мой взгляд, для вас, для вашего здоровья необходимо принять следующие решения. С 26 марта до 14 апреля 2020 года москвичи старше 65 лет и граждане, страдающие хроническими заболеваниями, такими как сахарный диабет, бронхиальная астма, онкологические заболевания, а также перенесшие инфаркт или инсульт, обязаны соблюдать домашний режим», - сказал он.

Он попросил представителей таких категорий москвичей не ходить на работу. «Исключения только для руководителей и сотрудников, чье нахождение на работе жизненно важно для функционирования предприятий, учреждений, органов государственной власти, конечно, также для работников здравоохранения, они должны быть на своем посту. К ним домашний режим может не применяться. Остальных пожилых или страдающих хроническими заболеваниями сотрудников работодатели обязаны перевести в режим удалённой работы, либо предоставить им оплачиваемый отпуск или отправить на больничный», - добавил он.