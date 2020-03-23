В России на этой неделе ожидается «жаркая погода»

Аргументы Недели → Общество 13+

23 марта 2020, 10:41 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Свободная пресса

фото: pixabay.com

Синоптики сообщили, что на текущей неделе в центральной части России ожидается резкое потепление. По данным погодного сервиса Гисметио, в некоторые города РФ придет «настоящая весна».

В Москве к концу недели воздух прогреется до 13 градусов. При этом жителей и гостей столицы ждет солнечная и почти безветренная погода. Кроме того, такую же погоду обещают жителям Тверской и Воронежской области. В Воронеже плюсовые температуры сохранятся даже ночью, начиная с воскресенья, пишет СП.

А вот в Брянской области «весна» придет к середине недели, а к концу недели минусовых температур не будет даже ночью.

Однако в Костромской области будут немного холоднее, там отметки термометров будут достигать от + 8 до + 9 градусов днем.

Ранее сообщалось, когда на территории России в этом году начнется метеорологическая весна.