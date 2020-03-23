Возьмём американские практики на заметку

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23 марта 2020, 09:29 [ «Аргументы Недели», Екатерина Рачицкая ]

быт в Америке

Человек всегда стремится сделать свою жизнь проще и удобнее. Давайте обратим внимание на американский быт и посмотрим, что же есть такого интересного в американских домах и в их интерьерных привычках, что бы мы могли перенять себе, не дожидаясь, пока для нас это станет естественным.



Очень популярное в Америке устройство – это измельчитель мусора в раковине или так называемый диспоузер. Он очень удобен тем, что больше половины всех кухонных отходов мы можем запросто измельчить, а не копить в мусорном ведре до того момента, пока мы не соберёмся его вынести.



Второе, что бросается на глаза – глубокие раковины. Действительно у американцев очень часто встречаются раковины, глубина которых будет по локоть точно. Только представьте, как хорошо в нее поместятся кастрюли, сковородки, тарелки – все-все, что обычно остаётся после приготовления ужина. На самом деле это самый легко исполняемый пункт из всего представленного списка.



Кладовки при кухни для хранения кухонной утвари. У американцев на кухнях достаточно большое количество утвари, и они давно начали прививать себе культуру выделения кладового пространства под эти приборы. На самом деле, это действительно удобнее, чем просто распихивать все по верхним и нижним шкафам. Поэтому здесь не важно, дефицит у вас площади или достаток, при некоторых конфигурациях очень удобно встраивать такие кладовочки для кухонной утвари, тем самым облегчая себе жизнь и увеличивая места хранения.



Душевая для собак. Как правило, устанавливается в прихожей или в коридоре, там, где собака только входит в квартиру. Чтобы она с грязными лапами не проходила по всему дому, около двери можно предусмотреть небольшую мокрую точку для собаки. Это очень удобно! Более того, если у вас нет такого количества места, как в больших американских домах мечты, вы в принципе можете обустроить небольшой закуток в прихожей с гигиеническим душем и сливом.



Высокие матрасы, 30, 40 и 50 см высотой! Что в них особенного? Такие матрасы дают ощущение психологической защиты и комфорта, потому что когда мы спим на высоком матрасе, наш бессознательный инстинкт говорит нам: «очень хорошо, что я забрался высоко, потому что никто не сможет меня достать и помещать моему отдыху». Это действительно расслабляет и помогает выспаться. Второй момент, высокие матрасы очень хороши для людей с больными суставами. Например, с низкого матраса нам нужно себя выталкивать, то есть это всегда лишняя нагрузка на суставы, что особенно опасно для пожилых людей. С высокого матраса мы можем практически спрыгнуть, некоторые матрасы настолько высоки, что когда мы собираемся вставать, у нас свешиваются ноги, а иногда они даже до пола не достают. И третий пункт, высокие матрасы очень качественные. Чаще всего производители к высоким матрасам, самым дорогим в их линейке, относятся особенно трепетно.



Кстати, не жалейте денег на хороший матрас. Просто задумайтесь: 1/3 жизни мы проводим во сне, и качественный матрас может обеспечить нам отличную поддержку нашего позвоночника, что поспособствует крепкому сну и прекрасному самочувствию.