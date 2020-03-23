Коронавирус 23 марта: Вайнштейн заразился Covid-19, Ангела Меркель самоизолируется

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23 марта 2020, 08:54 [ «Аргументы Недели», Анастасия Нечепурнова ]

К утру 23 марта в мире зафиксировано 333 114 случаев заражения коронавирусом. 14 606 человек скончались, 96 241 – выздоровели. «Аргументы недели» рассказывают о самых актуальных новостях к этому часу.

– В России выявили 61 новый случай заражения коронавирусом. 54 заболевших находятся в Москве, двое – в Удмуртской Республике и Кировской области, еще по одному зараженному – в Новгородской и Архангельской областях. Все они недавно вернулись из стран с неблагополучной эпидемиологической обстановкой.

– Московской полиции поручено проработать план действий на случай введения комендантского часа, сообщает РБК. Руководство московского главка МВД поручило своим подразделениям проработать мероприятия по обеспечению комендантского часа в городе, а Минздрав обязал руководителей медицинских организаций актуализировать данные о собственных медицинских работниках в едином реестре. Ранее представители московских властей опровергали информацию о возможном скором закрытии города на карантин.

– Канцлер Германии Ангела Меркель самоизолируется. Она приняла такое решение после того, как коронавирус подтвердили у врача, делавшего ей прививку. Также вчера Германия ужесточила меры по борьбе с инфекцией. Теперь гражданам запрещено собираться группами больше двух человек за пределами рабочих мест и жилых домов.

– Харви Вайнштейн заразился коронавирусом. У недавно осуждённого на 23 года за сексуальные преступления продюсера нашли Covid-19. Вайнштейн находится в тюрьме строгого режима Wende в городе Олден, штат Нью-Йорк. Как стало известно, в этой тюрьме коронавирус нашли ещё у одного заключенного.

– Первая смерть от коронавируса зафиксирована в Черногории. Погибшим оказался уроженец города Герцег-Нови 1955 года рождения. Его госпитализировали утром 22 марта. «Пациент имел хроническое заболевание легких», — говорится в сообщении института общественного здоровья в Подгорице (IJZ).

– Чехия также подтвердила первый смертельный случай от коронавируса. В Праге от болезни скончался 95-летний мужчина. Он страдал от ряда заболеваний, таких как хроническая сердечная недостаточность, хроническая ишемическая болезнь сердца. «Причиной смерти стало полное истощение органов у пациента с многочисленными внутренними сопутствующими заболеваниями», — говорится в заявлении минздрава Чешской Республики.

– Коронавирус добрался до Сирии. По заявлению министра здравоохранения страны Низара Язиджи, зараженный прибыл из-за границы. Это молодой человек в возрасте около 20 лет.

– Американский сенатор-республиканец Рэнд Пол заразился коронавирусом. «У сенатора Рэнда Пола выявлен коронавирус. Он чувствует себя хорошо и находится на карантине. Он не имеет симптомов и прошел тест в качестве меры предосторожности из-за его частых поездок и мероприятий. Он не знает о каком-либо прямом контакте с инфицированным человеком», — говорится в его твиттер-аккаунте.

– Курильщики тяжелее переносят коронавирус. Об этом написал в своём Telegram-канале замминистра здравоохранения России Олег Салагай. «Анализ имеющихся данных, проведённый в марте 2020 года исследователями Гарвардского университета и Университета Ираклион, показал, что курильщики в 1.4 раза имеют большую вероятность тяжелых симптомов при COVID-19 и примерно в 2.4 раза большую вероятность попадания в реанимацию, необходимости искусственной вентиляции легких и даже смерти в сравнении с теми, кто не курит», – говорится в сообщении.