5 простых рецептов с гречкой

Аргументы Недели → Общество 13+

22 марта 2020, 23:19 [ «Аргументы Недели», Ольга Новикова, Журналист ]

вкусные блюда из гречки

На прошлой неделе в приступе панического ажиотажа россияне жадно скупали продукты в супермаркетах, боясь, что не хватит припасов на коронавирусный карантин. Вторым по популярности товаром, после жизненно необходимой туалетной бумаги, стала издавна любимая всеми гречневая крупа.

Теперь многие сидят дома с 10, а то и с 20, килограммами гречки и не знают, что теперь с ней делать. «Аргументы недели» сделали подборку 5 рецептов, рассчитанных примерно на 6 порций, основным ингредиентом которых выступает ядрица гречневая.

Гречка с шампиньонами, луком и сметаной

Сварите рассыпчатую гречневую кашу из 2 стаканов ядрицы и 4,5 стакана кипящей подсоленной воды, варите 20 минут. Заверните кастрюлю в плед на 10–15 минут. Шампиньоны помойте и протрите салфеткой, отложите ненадолго. Порежьте 2 средних луковицы небольшими четвертинками. На предварительно разогретую сковороду выложите порезанный лук и начните обжаривать в растительном масле, при желании можно добавить соевый соус, готовьте примерно 5 минут. Пока разрежьте подсохшие грибы на четвертинки. Добавьте нарезанные шампиньоны к луку и обжарьте до уверенной румяной корочки, примерно 6 минут. Как лук с грибами дойдут до готовности, вмешайте их в гречку и добавьте 3-4 столовые ложки сметаны. Тщательно перемешайте, посолите и поперчите по вкусу и можно подавать!

Гречка с жареным луком и рублеными яйцами

Нарежьте четвертинками 3 большие луковицы. Обжарьте их в большой кастрюле с толстым дном в топленом или растительном масле на сильном огне, добавив 1 чайные ложки соли, помешивая, до румяной корочки, жарьте в течение 7 минут. Всыпьте 2 стакана гречки, обжарьте, перемешивая, 1 минуту. Влейте 5 стаканов горячей воды, доведите до кипения, уменьшите огонь до слабого, закройте и варите 20 минут, не открывая. Затем укутайте в плед на 15 минут. Сварите вкрутую 4 крупных яйца, очистите и крупно порубите. Добавьте к каше, поперчите, еще немного посолите и подавайте. И сварите такой каши побольше! С ней можно делать вкуснейшие пирожки!

Пирожки с гречкой

На 500 граммов любого дрожжевого теста (обычного или слоеного) вам понадобится чуть меньше начинки, примерно 400 грамм, приготовленной по рецепту выше. Разделите тесто на части по 35–40 граммов, скатайте в шарики, подержите под полотенцем, 15 минут. Разогрейте духовку до 180 °С, застелите противни бумагой для выпечки. Раскатайте каждый шарик в лепешечку толщиной 3–4 мм, выложите по центру ложку начинки, соедините края и тщательно защипните. Выкладывайте готовые пирожки на подготовленные противни швом вниз (!) на расстоянии 1,5–2 сантиметра друг от друга. Накройте полотенцем и дайте настояться 20 минут. Затем смажьте взбитым яйцом, выпекайте примерно 15 минут.

«Гречники»

Разварите 2 стакана гречневой крупы в 6 стаканах кипящей подсоленной воды до состояния размазни, без крышки, примерно 30 минут. Добавьте 80 граммов сливочного масла, остудите. Добавьте 3 разболтанных вилкой яйца и столько муки (обычно 100–150 грамм), чтобы получилось густое тесто, как на оладьи. В муку можно предварительно добавить ложечку разрыхлителя. А само тесто можно приправить любимыми специями или сушеными травами. Смажьте противень маслом, присыпьте мукой, выложите получившееся тесто и запекайте при 160 °С до румяной корочки. Нарежьте на квадратики и подавайте горячими или остывшими (особенно «гречники» хороши к щам).

«Гречотто» с курицей

Поставьте на маленький огонь 1–1,5 литра любого бульона (куриного, мясного, грибного, овощного) или просто воды. Держите горячим. Мелко нарежьте 3 средние луковицы и 3–4 зубчика чеснока. Нарежьте кубиками в 1 сантиметр 300–400 грамм филе куриного бедра, посолите и поперчите. В большой широкой кастрюле с толстым дном нагрейте 3 столовые ложки топленого или растительного масла, обжарьте лук, 3 минуты. Добавьте чеснок и курицу, обжаривайте 2 минуты. Всыпьте 1 столовую ложку сладкой молотой паприки и 2 стакана гречки, перемешивайте 1 минуту. Затем начинайте вливать горячий бульон/воду по одному половнику. Все время помешивайте и не вливайте следующую порцию, пока предыдущая не впитается. Готовьте, пока гречка не сварится, но не разваривайте! При подаче можно посыпать тертым сыром.

Несмотря на то, что рецептов с гречкой можно отыскать довольно много, если есть её каждый день на завтрак, обед и ужин, она обязательно надоест вам! Так что остановите свои аппетиты и перестаньте скупать гречку, оставьте тем, у кого она действительно закончилась. Кроме того, подумайте о тех, кто не может себе позволить покупать более дорогие продукты или соблюдает специальную диету. Но наши рецепты обязательно попробуйте на практике, приятного аппетита!