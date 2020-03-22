Покататься на коньках в горах Сочи можно бесплатно

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22 марта 2020, 20:57 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Необычный каток открылся на курорте «Роза Хутор». Он расположен на террасе арт-резиденции Flacon1170 на высоте более 1000 метров над уровнем моря.

- Каток открыт ежедневно с 10:00 до 22:00. Он рассчитан не более чем на 50 человек, кататься можно бесплатно, просто приходите со своими коньками, - рассказали в арт-резиденции Flacon1170.

Площадь катка составляет 200 квадратных метров, на нем установлено специальное пластиковое покрытие. Благодаря этому каток будет работать до конца мая. Помимо самого катка на нем есть специальная чилл зона для отдыха.

Сегодня курорт «Роза Хутор» работает в обычном режиме. Несмотря на отмену массовых мероприятий на комплексе наблюдают небольшой прирост загрузки отелей по сравнению с прошлым годом.