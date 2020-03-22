На ролике «тайного спецназа» показали «боевых бомжей»

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22 марта 2020, 20:50 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

боец ISIS hunter на кадре видеоролика

ISIS hunter рассекретил ролик о своем подразделении. Кадры вызывают вопросы — кто в нем все-таки воюет. Бойцы на видео бегают в затасканных камуфляжах, поверх которых видавшие виды амуниция.

Подразделение ISIS hunter достаточно известно в военных кругах. В переводе с английского название переводится, как «охотник на ИГИЛ». ИГИЛ — это запрещенная в РФ террористическая организация.

Обычно на снимках и видео бойцы подразделения выглядят достаточно сурово. Как правило, на них мультикам. Лица скрыты. Сама нашивка ISIS hunter стала поводом для гордости ее владельца.

Сейчас в социальных сетях начали распространяться ролики, которые можно назвать рекламными. На них сняты бойцы легендарного подразделения. Они отрабатывают те или иные тактические действия.

Использованные в роликах кадры вызывают недоумение. «Актеры» одеты в видавшие виды пиксельную форму. Поверх нее крайне затасканная амуниция.

Конечно, реальные воины, которые не вылезают из окопов и постоянно воюют, часто примерно так и выглядят. Но для рекламных роликов они используют очень эффектную форму. Опубликованные ролики, судя по всему, были сняты фактически на коленке, без особого сценария и подготовки. Авторы ролика могли просто собрать бойцов и попросить их красиво подвигаться.

Съемки проходят в пустынной местности. Почему бойцы ISIS hunter одеты в зеленый пиксель, непонятно.