Стыд и позор: депутат Сейма Латвии с коронавирусом разгуливает в общественных местах

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22 марта 2020, 19:33 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Фото: соцсети

Депутату Сейма Артусу Кайминьшу, увы, закон не писан: латвийский «политик-актер» сообщил в социальных сетях, что заражен новым коронавирусом. Г-н депутат сообщил, что находится в самоизоляции с 17 марта. Но, люди в социальных сетях пишут, что видели его на улице в общественных местах. Как такое может быть?

«Долго думала, а стоит ли писать… 19 марта обслуживала в магазине депутата Кайминьша. Покупал пиво. Вид был печальный. Пьяный. Это легко доказать. Есть камеры. Стыд, а не депутат. Шок», - пишет в социальных сетях Гинта.

Более того, информацию о «гулянках» г-на Кайминьша подтверждает и депутат Каспарс Гиргенс, который видел его у здания парламента.

Центр контроля и профилактики заболеваний Латвии так прокомментировал ситуацию: «Вероятно, депутат инфицировался за границей. Возможно, заболел в начале марта. Учитывая, что Кайминьш болел, но не проверялся, нельзя утверждать с полной уверенностью, когда произошло инфицирование».

Депутат Сейма Линда Лиепиня сообщила в социальных сетях, что она переписывалась с Кайминьшем и он утверждал, что болен ангиной, и планирует выйти на работу.

Напомним, после огласки про коронавирус у депутата Кайминьша, Сейм Латвии принял решение работать удаленно.

У многих латвийцев один вопрос, а до каких пор правительство будет скрывать и выгораживать неумного, хамоватого, дурно воспитанного Кайминьша?

Разве «слугам народа» позволено все? Как ЗАКОН, которым так дорожит президент Латвии Эгилс Левитс «отреагирует» на выходки Кайминьша?

Нет сомнений, по умолчанию! Мое мнение!