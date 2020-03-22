Стыд и позор: депутат Сейма Латвии с коронавирусом разгуливает в общественных местах

Депутату Сейма Артусу Кайминьшу, увы, закон не писан: латвийский «политик-актер» сообщил в социальных сетях, что заражен новым коронавирусом. Г-н депутат сообщил, что находится в самоизоляции с 17 марта. Но, люди в социальных сетях пишут, что видели его на улице в общественных местах. Как такое может быть?
«Долго думала, а стоит ли писать… 19 марта обслуживала в магазине депутата Кайминьша. Покупал пиво. Вид был печальный. Пьяный. Это легко доказать. Есть камеры. Стыд, а не депутат. Шок», - пишет в социальных сетях Гинта.
Более того, информацию о «гулянках» г-на Кайминьша подтверждает и депутат Каспарс Гиргенс, который видел его у здания парламента.
Центр контроля и профилактики заболеваний Латвии так прокомментировал ситуацию: «Вероятно, депутат инфицировался за границей. Возможно, заболел в начале марта. Учитывая, что Кайминьш болел, но не проверялся, нельзя утверждать с полной уверенностью, когда произошло инфицирование».
Депутат Сейма Линда Лиепиня сообщила в социальных сетях, что она переписывалась с Кайминьшем и он утверждал, что болен ангиной, и планирует выйти на работу.
Напомним, после огласки про коронавирус у депутата Кайминьша, Сейм Латвии принял решение работать удаленно.
У многих латвийцев один вопрос, а до каких пор правительство будет скрывать и выгораживать неумного, хамоватого, дурно воспитанного Кайминьша?
Разве «слугам народа» позволено все? Как ЗАКОН, которым так дорожит президент Латвии Эгилс Левитс «отреагирует» на выходки Кайминьша?
Нет сомнений, по умолчанию! Мое мнение!