Агрегаторы такси начали отключать водителей, встречавших пассажиров с инфицированных рейсов

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22 марта 2020, 19:52 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Pixabay

Сегодня, 22 марта, отмечается международный день таксиста. Но в связи с эпидемией водителям по всему миру радоваться особо нечему. Так, московским водителям, принимающим заказы через агрегаторы, начали приходить сообщения о том, что их отключают от сервиса.

Причина звучит примерно так: «Такого-то числа вы встречали в аэропорту пассажира с рейса, которым летел человек, зараженный коронавирусом. Вам необходимо остаться дома на карантин и вызвать врача для сдачи анализов». Поскольку многие таксисты вынуждены выплачивать посуточную аренду автомобиля, каждый день простоя для них – трагедия.

Да и без отключений, из-за карантинных мер люди все меньше пользуются услугами такси и выбирают в основном короткие поездки.

Ранее сообщалось, водителей решили не заставлять надевать медицинские маски, но пользоваться антисептиками для рук, а также проводить дезинфекцию автомобиля.