Камин, спокойствие и Альпы

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22 марта 2020, 20:13 [ «Аргументы Недели», Екатерина Рачицкая ]

стиль шале

Когда мы говорим о стиле шале, обычно представляем себе домики в горных деревушках Швейцарии. Но на самом деле этот стиль зародился во Франции. При этом он действительно вобрал в себя разные альпийские традиции, так что является своего рода разновидностью кантри: те же натуральные материалы, часто нарочито примитивной обработки, и та же сельская простота.



Потолок должен быть обшит деревом и укреплён толстыми балками, на которых может даже оставаться кора. Стены, как правило, светлые, оштукатуренные, либо покрытые досками. Пол так же делается дощатым, но может быть также выложен и из камня. Все деревянные элементы должны быть довольно темными, тёплого оттенка, достичь этого можно специальным покрытием для состаривания для древесины.



Обстановка в стиле шале должна быть очень простой, почти деревенской, в то же время весьма продуманной и удобной. Цвета лучше использовать древесные, этот оттенок должен преобладать, разбавить его можно травянистыми тонами, а так же красными, бордовыми или кремовыми. Мебель должна быть простой, деревянной и достаточно массивной. Для ее обивки хорошо подойдут грубые ткани: шерсть, мешковина, имитация шкур, лен. Таким должен быть и другой текстиль – ковры и одеяла, льняные занавески или шерстяные подушки будут очень уместны.



Всю современную бытовую технику лучше спрятать в шкафы и ниши, чтобы ее современный дизайн не бросался в глаза. Это будет противоречить настроению стиля. Холодильник лучше выбрать не белый, а стального оттенка. Все провода тоже стоит скрыть.



Освещение должно быть мягким и тёплым. Подойдут светильники, имитирующие подсвечники и канделябры. Никаких новомодных люстр быть не должно. Можно использовать несколько уровней в освещении, кроме главного источника света вешать бра, ставить торшеры и настольные лампы.



Уделите внимание аксессуарам: деревянные и керамические статуэтки, часы, подсвечники, глиняная посуда в открытых посудных шкафах. Стены можно украсить картинами с изображением природы, охотничьими трофеями: чучела животных или рога оленя.



Стиль не мыслим без большого камина, но отделать его нужно так, чтобы он вписывался в общую обстановку и не выделялся ни единой деталью. Сделать это можно облицевав его камнем серо-коричневых оттенков, гармонирующих с цветом штукатурки и деревом. Возле камина можно поставить приспособление для растопки и поленницу, это дополнит интерьер.



Стиль шале совсем не подходит для квартир – маленькое пространство не даст вам возможности воплотить все черты стиля в интерьере. Зато на даче можно размахнуться и создать свой уютный альпийский домик.