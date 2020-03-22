Оперштаб: Среди новых заболевших коронавирусом в Москве есть иностранцы

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22 марта 2020, 16:56 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

В Москве подтверждены еще 54 случая коронавирусной инфекции, всего на сегодняшний день - 191 случай, сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

«В Москве подтверждены еще 54 случая коронавирусной инфекции. Всего к настоящему моменту в столице зарегистрирован 191 случай заболевания», - говорится в сообщении.

Отмечается, что среди заболевших есть граждане других государств. Все они также получают необходимое лечение в стационарах Москвы. Установлен круг близких контактов пациентов, в том числе пассажиры рейсов, которыми летели заболевшие. Они находятся под наблюдением врачей», - отметили в Оперативном штабе.