Полковник КГБ ЛССР в отставке: Я не очень большой поклонник российской цензуры, но надо отдать ей должное

Аргументы Недели → Общество 13+

22 марта 2020, 16:51 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Фото: соцсети

Пожалуй, на сегодняшний день, нет ни одного СМИ, которые бы не затрагивали тему коронавируса. Позитивного в заболевании, конечно, мало, но! От многих материалов, порой, и жить не хочется! Атмосфера нагнетается с каждым днем! Так считает полковник КГБ ЛССР в отставке, который дал интервью «Аргументам Недели».

-Насколько я знаю, но в СССР тоже случались вспышки эпидемии, но мы мало о них знали. И в «подавлении» их участвовали органы. Так ли это?

-Да, случались эпидемии. И не только они… Вы правы, что были «подавления» и большинство людей СССР не знали, что происходит. Если мы говорим о «вирусах», то одним из самых серьезных была черная оспа. Это произошло в 1959-1960 годах. Если вы спросите большинство людей, которые в сознательном возрасте жили в то время, то они вам ничего не ответят. Почему? Просто не знали. И Слава Богу! Практически за двадцать дней заболевание было «купировано».

-И как удалось ликвидировать столь серьезное заболевание?

-Работа больниц, где находились больные, отделений милиции, МВД, КГБ была построена четко, конкретно и организованно. Каждую секунду шла работа: выявляли носителей вируса и изолировали их. Действительно, все было серьезно: людей находили дома, снимали с самолетов, поездов и даже изолировали некоторые больницы. И все это происходило в Москве. Но главное – вакцинация! Тот период в истории «эпидемии в СССР» вошел, как беспрецедентный случай в борьбе с вирусом. Я понимаю, что вакцину от коронавируса еще не изобрели, но мы сейчас говорим об организации процесса. Посмотрите, что происходит сегодня!? Любое издание кричит и наводит панику! Именно. С утра я просмотрел некоторые СМИ и увидел только материалы, простите, о «гробах», о том, что «надежды мало»!

-Но люди же должны знать!

-Вы понимаете, что скоро может наступить повальная паника! Уже люди паникуют: скупают соль, крупы, туалетную бумагу! Это разве нормально? А что происходило в 1960 году, когда была черная оспа? Ни одного намека на болезнь не было в СМИ! Самое страшное – паника! Бесконтрольная паника! Вы поймите, что сегодня есть люди, которые уже пережили коронавирус и даже не знают об этом! От гриппа больше умирают, чем от этой заразы. В те годы был четкий указ от Совета министров о том, чтобы не было паники. Было умолчание! Советский вариант – умолчание! И не всегда он плох.

-Был ли какой-то документ в КГБ на случай эпидемии?

-Документов было много. На любой случай. Но они находились в закрытых конвертах и оглашались только тогда, когда было нужно. Все это в ходило в «разряд ЧС». Разумеется, сотрудники имели четкие задачи, как действовать в тех или иных условиях. Дело в том, что в 50-60 годах система «определенных органов» работала очень четко и имела огромный авторитет. Но в первую очередь была задача – не допустить утечки информации в массы. Не сеять панику. За паникерство можно было и заработать срок. Я не очень большой поклонник российской цензуры, но в данном случае, где0то солидарен с ней. Нужно не допустить дезинформацию в народ.

-А где же дезинформация?

-Например, история с «закупками» круп, туалетной бумаги… Сколько ложной информации в интернете? Море! Где вы видели пустые полки в магазинах? Вы лично видели? А многие люди ведутся на такое и распространяют информацию. А, например, бабушка или не очень грамотный человек, который раз в неделю выходит в магазин, услышал такое и понес дальше. Вот вам и паника. Я считаю, что тут должно «включиться» правительство или органы самоуправления. Да, нужно объяснять, говорить с людьми. Да, с экранов ТВ, со страниц газет. Паника гораздо серьезнее, чем вирус. И, конечно, следует людям быть более ответственными. Я прекрасно информирован о том, как люди возвращаются сейчас в Латвию из-за рубежа. Многих встречают родственники в аэропорту. И что происходит? Приехали из зоны риска и тут же обнимаются, целуются с родственниками. Проверьтесь сначала! Проверьтесь, а уже потом обнимайтесь. Вот, что нужно контролировать. Я понимаю, что прошло почти 60 лет после черной оспы, но, возможно, стоит что-то перенять из прошлого…

-Благодарю за беседу.