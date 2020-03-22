В Татарстане оперштаб опубликовал список рейсов прибывших с коронавирусом людей в Казань

Аргументы Недели → Общество 13+

22 марта 2020, 15:51 [ «Аргументы Недели» ] Источник: almetievsk-ru.ru

pexels.com

В Татарстане республиканский штаб по борьбе с коронавирусом опубликовал список рейсов, которыми больные Covid-19 прибыли в Казань. Больные коронавирусом прибыли из Москвы в Казань на трех авиарейсах и в поезде:

– авиарейс SU 1196 прибыл 12 марта

– авиарейс SU 1276 прибыл 17 марта

– авиарейс SU 1278 прибыл 18 марта

– поезд 024 М, вагон №6 прибыл 18 марта.

Сотрудники оперштрафа призывают пассажиров этих рейсов оставаться 14 дней на самоизоляции, ни в коем случае контактировать с окружающими, соблюдать правила личной гигиены.

Пассажирам этих рейсов необходимо передать сведения о себе в больницу или на горячую линию (8-800-222-59-00). Горячая линия открыта ежедневно с 7.30 до 20 часов. При проявлении симптомов заболевания необходимо сразу вызвать врача на дом.

Победительница телешоу «Голос», заслуженная артистка Татарстана Дина Гарипова приехала к родителям в Зеленодольск, так как выступления отменяются и переносятся, и работу в студии пока пришлось отменить, пишут «Новости Зеленодольска». Несмотря на самоизоляцию, Дина Гарипова сохраняет позитивный настрой.