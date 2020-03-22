Магаданское СМИ могут оштрафовать за фейк о коронавирусе

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22 марта 2020, 14:42 [ «Аргументы Недели», Николай Хохлов ]

говорит магадан, фото: соцсети

На этой неделе интернет-издание «Говорит Магадан» опубликовало статью, содержащую, по мнению правоохранительных органов, недостоверную информацию о распространении коронавируса.

В отношении магаданского издания за статью «Лежавший в Магаданской областной больнице человек, у которого подозревали коронавирус, умер», возбуждено административное дело. Диагноз у пациента не подтвердился.

По информации представителя пресс-службы УМВД России по Магаданской области, максимальная санкция, которая в таких случаях предусмотрена для юридических лиц - административный штраф от 200 тысяч до 500 тысяч рублей.