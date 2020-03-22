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Магаданское СМИ могут оштрафовать за фейк о коронавирусе

, 14:42 [ «Аргументы Недели», ]

Магаданское СМИ могут оштрафовать за фейк о коронавирусе
говорит магадан, фото: соцсети

На этой неделе интернет-издание «Говорит Магадан» опубликовало статью, содержащую, по мнению правоохранительных органов, недостоверную информацию о распространении коронавируса.

 

В отношении магаданского издания за статью «Лежавший в Магаданской областной больнице человек, у которого подозревали коронавирус, умер», возбуждено административное дело. Диагноз у пациента не подтвердился.

 

По информации представителя пресс-службы УМВД России по Магаданской области, максимальная санкция, которая в таких случаях предусмотрена для юридических лиц - административный штраф от 200 тысяч до 500 тысяч рублей.

 

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