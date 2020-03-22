Патриарх Кирилл призвал рассматривать коронавирус как милость Божию

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал воспринимать распространение коронавируса нового типа как милость Божию, которая может способствовать осознанию хрупкости человеческой цивилизации.

Кроме того, данный вирус может подтолкнуть людей к вере в Бога. После литургии в Переделкино в храме святого благоверного князя Игоря Черниговского патриарх отметил, что следует посмотреть на сложившуюся ситуацию через призму духовных знаний и попытаться понять, почему "Господь попускает эту язву".