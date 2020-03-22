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Патриарх Кирилл призвал рассматривать коронавирус как милость Божию

, 13:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Патриарх Кирилл призвал рассматривать коронавирус как милость Божию
патриарх Кирилл, Kremlin Pool/Global Look Press
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал воспринимать распространение коронавируса нового типа как милость Божию, которая может способствовать осознанию хрупкости человеческой цивилизации.
 
Кроме того, данный вирус может подтолкнуть людей к вере в Бога. После литургии в Переделкино в храме святого благоверного князя Игоря Черниговского патриарх отметил, что следует посмотреть на сложившуюся ситуацию через призму духовных знаний и попытаться понять, почему "Господь попускает эту язву".
 
По мнению священнослужителя, Бог при помощи коронавируса призывает самоуверенную технологическую цивилизацию, полагающую, что ей все доступно, оценить свои возможности и осознать хрупкость мира.
ЕТ
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