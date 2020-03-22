Секреты визуального увеличения жилплощади

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22 марта 2020, 11:00 [ «Аргументы Недели», Екатерина Рачицкая ]

увеличения жилплощади, фото: соцсети

Что можно сделать с маленькими помещениями, чтобы они получились больше?



Есть два подхода. В первом мы разбираем целиком помещение, анализируем его и добавляем в него функцию, максимально удобную и комфортную для маленького помещения. А во втором подходе мы работаем с комнатой и с визуальными спецэффектами, которые и помогают нам ее расширить и увеличить.

Начнём с первого подхода. Для начала нужно оттолкнуться от количества квадратных метров и количества окон. Затем сформулировать какие необходимо разместить зоны на данной площади. После того, как мы для себя решили, какие зоны нам все-таки нужны (кабинет, обеденная зона, постирочная), продумываем как на этой площади скомбинировать и разместить все эти зоны таким образом, чтобы жилые зоны у нас были с окном, а помещение, которое обслуживает хозяина квартиры, кладовая или гардеробная, например, остались без окон.

Главное - нужно сработать на совмещение функций и на увеличения пространства.



Далее мы совмещаем некоторые функции и распределяем их по помещениям. Например, частый вариант, мы кухню со столовой и гостиной совмещаем в одно помещение с окном, а спальню, хранение и кабинет – в другое помещение с окном, и у нас без окон останутся санузел и прихожая.

Перейдём к приемам, которые помогут нам визуально увеличить комнату.

Светлые стены, пол и потолок всегда будут играть на расширение пространства, а темные цвета - сужать.

Прозрачные стулья, столы, перегородки, стеклянные элементы интерьера растворяются в пространстве и не съедают его, поэтому чем больше таких элементов интерьера будет в вашем помещении, тем больше будет казаться пространство.

Используйте мебель на ножках, потому что есть такой спецэффект: чем больше видно пола, тем больше нам кажется пространство.

Есть еще один нюанс: чем меньше вещей мы видим, заходя в комнату, тем больше нам кажется эта комната. То же самое касается чистоты и порядка.

Чтобы визуально увеличить маленькую площадь, пол нам необходимо покрыть единым полотном напольного покрытия, а не делать зонирование. То есть не стоит делать на кухней одно покрытие, под столовой зоной - другое и под спальню - третье. Не дробите, нам нужно единое полотно, которое объединит все эти зоны в единое большое пространство. Пол желательно сделать однотонным, чтобы взгляд не спотыкался о крупные узоры и фактуры.

К сожалению, маленькие помещения очень требовательны к стилю, и классические стилистики съедают пространство своим рюшами и витиеватыми формами. Здесь лучше всего подойдёт скандинавский стиль или минимализм.

В маленьких пространствах используйте зеркала как можно чаще: ломайте, увеличивайте, удваивайте помещения, также вы можете добавлять с помощью зеркал свет. Можно, например, сделать стену полностью зеркальной, и все это будет очень актуально и уместно в небольших помещениях.

Не стоит играть на контрасте. В данном случае очень хорошим вариантом будет, если у нас светлые полы, светлые стены, светлая мебель и все это сливается, мы не видим границ и за счёт этого помещение становится больше.

Объемные цветы в больших горшках или ростом с человека тоже очень сильно уменьшают пространство.



Очень съедает пространство комнаты объемные шторы, которые идут от потолка до пола и развиваются в разные стороны большими крупными фалдами. Вместо них лучше предпочесть римские шторы, плиссе, рулонные, они облегчат небольшое помещение.

На уменьшение комнаты очень сильно влияет объемная люстра, которая свисает с потолка. Тогда у нас появляется психологическое ограничение, свисание люстры заставляет нас воспринимать пространство как тесное, маленькое и давящее на нас.

Используя все эти правила и приёмы, можно очень функционально и уютно обустроить даже самую маленькую квартиру .