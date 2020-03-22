В Калуге медика поместили в карантин после контакта с заболевшим коронавирусом

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22 марта 2020, 11:21 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pexels.com

В Калуге медицинский работник, контактировавшая с больным коронавирусом, помещена в карантин. 17 марта коронавирус был диагностирован у жителя Калужской области, вернувшегося из Италии. Медработник общалась с ним, и ей тоже пришлось провериться на коронавирус.

Врио губернатора Калужской области Владислав Шапша рассказал, что получено подтверждение теста на возможность наличия инфекции у медработника. Тест условно положительный. Медик перемещена под карантин. Ее самочувствие хорошее. После контакта с инфицированным она находилась в самоизоляции со своей семьей. Все они на данный момент находятся в обсервации.

Она с семьей была изолирована в отдельной палате и с другими людьми не контактировала. Предварительно были приняты все меры по предотвращению контактов людей, находящихся в обсервации как между собой, так и с окружающими.

Первый инфицированный, установленный в области, чувствует себя хорошо. Его заболевание проходит в легкой форме.

Медработнику провели повторное тестирование.

"Второй результат теста медработника оказался отрицательным!.. Для того чтобы снять все сомнения, тесты направлены в Новосибирскую лабораторию", - сообщил врио губернатора.